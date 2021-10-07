Vali Yazıcı: “Yeni nesli insan sevgisiyle yetiştiriyoruz”

Rahmetullah Kur’an Kursu, Gençlik Merkezi ve Okuma Salonu’nun açılışını gerçekleştiren Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Çocuklarımızın kalplerine insan sevgisini ve Allah sevgisini yerleştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Kepez ilçesi Gebizli mahallesinde 317 metre kare arazi üzerine yapılan 4 derslikli ve 60 öğrenci kapasiteli, Rahmetullah Kur’an Kursu’nda 46 yaş grubu çocuklar ve kadınlar için eğitim verileceği belirtildi. Ayrıca kursta 46 yaş grubu için oyun odası ve kütüphanesinin de bulunduğu ifade edildi. Arsası rahmetli hayırsever Yadigâr Akay tarafından Kepez Müftülüğü’ne bağışlanan ve bir diğer hayırsever Halil Bahar tarafından da binanın yapımı üstlenilen Rahmetullah Kur’an Kursu açılış törenine Vali Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, öğretmen ve veliler katıldı.



“Çocuklarımız İslam ahlakını öğreniyor”

Açılış töreninde konuşan Vali Yazıcı, “Rahmetullah Gençlik Merkezi, Okuma Salonu ve 46 yaş Kur’an Kursu açılışımızı gerçekleştirdik. Meslek hayatım boyunca en mutlu olduğum anlar eğitim ile ilgili programlara katılmak oldu. Özellikle 46 yaş Kur’an kursu için Diyanet İşleri Başkanlığı‘mızın yoğun çalışmaları ve müftülüğün özel gayretleriyle bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Rabbimizin ilk emri oku. Bizde bu kapsamda çocuklarımızın eğitim alabilecekleri, bilgiye ulaşabilecekleri yerleri inşa etmeye, Antalya’mıza kazandırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız bu güzel merkezimizde hem Allah’ın kelamı hem de İslam ahlakını öğrenecekler. İslam ahlakıyla yoğrulmuş çocuklarımıza dinimizi, neler yapmamız gerektiğini, nasıl bir insan olmamız gerektiğini kalplerine yerleştirdiğimizde, yalan söylemeyen, kul hakkına girmeyen, kadınlara ve hayvanlara şiddet uygulamayan, insanlığa zararlı hiçbir davranışta bulunmayan bireyler haline gelecektir. Çocuklarımızın kalplerine insan sevgisini ve Allah sevgisini yerleştirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımıza dinimizin ve ahlakımızın aktarılacağı bu güzel eğitim ve ilim yuvasının Kepez İlçemize ve Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Bizden çok daha iyi bir nesil yetişecek”

Gelecek neslin küçük yaşta aldıkları eğitimler sayesinde ileride yaşanacak pek çok kötü olayın engellenebileceğini vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, “Bu kurslarda alınan eğitimlerle, buralarda öğrenilecek şeyler sayesinde bizden çok daha iyi bir nesil yetişeceğini düşünüyorum. İnşallah bu tür kurslarımızın sayısı artar. Kepez bu konuda güzel bir örnek. Diğer ilçelerimizde de böyle güzel örneklerin sayılarının artmasını temenni ediyorum. Rabbim hayırseverlerimizin hayırlarını kabul etsin” şeklinde konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, İl Müftüsünün yaptığı duanın ardından açılış kurdelesini kesti ve beraberindeki heyet ile Kur’an kursunu incelemelerde bulunarak çocuklarla ilgilendi.

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