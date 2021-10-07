Ürdünlü iş insanından 500 bin dolar isteyen 3 şüpheliye suçüstü



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kendilerini polis olarak tanıtıp, ölümle tehdit ettikleri Ürdünlü iş insanı R.A.H.'den 500 bin dolar isteyen 3 şüpheli, seri numaraları alınmış paralarla suçüstü yakalandı.

Kentte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Ürdünlü iş insanı R.A.H., Konyaaltı ilçesinde yaşadığı siteye gelen ve polis olduğunu belirten iki kişinin, kendisinden 500 bin dolar istediğini söyledi. R.A.H., kendisine tabanca gösteren 2 kişinin, haber beklemesini söyleyerek ayrıldıklarını belirtti. Antalya'ya iki yıl önce taşındığını ifade eden R.A.H., borsa işiyle uğraştığını, yaklaşık 1,5 yıl önce amcası K.A.H.'nin kendisini telefonla arayarak 16 milyon dolar borcu olduğunu, vermezse kendisinin kaçırılacağını söylediğini, bu olaydan sonra da tanımadığı kişilerce tehdit edildiğini anlattı.

KAFETERYADA SUÇÜSTÜ

İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlileri, şüphelilerin B.İ. ve D.T. olduğunu tespit etti. Cumhuriyet savcısının 'suçüstü' yapılması talimatıyla şüphelilerin R.A.H. ile tekrar iletişime geçmesi beklendi. Şüphelilerin araması üzerine site içindeki kafeterya buluşma adresi olarak verildi. Seri numaraları alınmış dolarları buluşma noktasında teslim alan İ.A., kafeterya çalışanı gibi davranan Gasp Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. İ.A.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda diğer şüpheliler B.İ. ve D.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin poliste verdikleri ifadesinde suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Şüpheliler, olayda kullanılan tabancanın ise oyuncak olduğunu, daha sonra çöp tenekesine attıklarını iddia etti. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-07 16:30:12



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