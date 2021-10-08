Miras tartışmasında iki kardeş, ablalarını traktörle ezdi Yaralanan kadın, o haldeyken saçının yolunduğunu ve darp edildiğini ileri sürdü Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın: "Allah canımı çocuğuma bağışladı” Kadının traktörle ezilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miras tartışmasında iki kardeş, ablalarını traktörle ezdi Yaralanan kadın, o haldeyken saçının yolunduğunu ve darp edildiğini ileri sürdü Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın: "Allah canımı çocuğuma bağışladı” Kadının traktörle ezilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İHA

Miras tartışmasında iki kardeş, ablalarını traktörle ezdi Yaralanan kadın, o haldeyken saçının yolunduğunu ve darp edildiğini ileri sürdü Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın: "Allah canımı çocuğuma bağışladı” Kadının traktörle ezilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan miras tartışmasında iki kardeş, ablalarının üzerine traktör sürerek yaralanmasına neden oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, kardeşlerinin miras için böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini ileri süren yaralı kadın, “Allah canımı çocuğuma bağışladı” dedi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Yayla Mahallesinde eşi öldüğü için 14 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Emine Çetin (61) 3 Ekim Pazar günü kızını da yanına alarak Demirciler Mahallesi Külcüler Sokakta bulunan kardeşini ziyarete gitti. Kardeşinin evinde otururken, evin yakınında bulunan ve annebabasından 9 kardeşe miras kalan arazide kepçe ve traktörle çalışma yapıldığını görünce çalışma yapılan yere geldi. Burada daha önceden miras yüzünden aralarında tartışma yaşanan kardeşleri H.A. ve H.A. ile karşılaşan Emine Çetin, ne yaptıklarını sorduğunda, kendisine karışamayacağı söylendi. Tartışma sırasında kardeşleri Emine Çetin’in üzerine traktör sürüp, üzerinden geçti. Yaşlı kadın şans eseri traktörün tekerlekleri arasında kalarak ölmekten kurtuldu. İddiaya göre bu olayın ardından 2 kardeş ablalarını saçını yoldu, 14 yaşındaki kızının telefonunu kırıp darp etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emine Çetin, tedavisinin ardından evinde dinlenirken kardeşleri hakkında şikayette bulundu.

“Bunlarda mı başıma gelecekti”
Yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Emine Çetin, 7 yıl önce eşini, annesini ve babasını arka arkaya kaybettiğini belirterek, “Pazar günü kızımla birlikte köyümüze gittik. Kardeşimin evinde otururken kepçe ve traktör seslerini geldiği yere baktığımda annebabamdan miras kalan arazide çalışma yapıldığını gördüm. Yanlarına giderek bunu yapmaya hakları olmadığını söyledim. Benimle tartışıp üzerime traktör sürdüler. Küçük kardeşim bağırıp ‘bırak yapamayacaksan ben onu ezip geçeyim’ dedi ve traktöre binip üzerimden geçti. Allah canımı çocuğuma bağışladı. Daha sonra saçımdan tutup darp ettiler. Saçımı yoldular. Amaçları annemden babamdan kalan arazilerin tamamına el koymak” dedi.

“Tam anlamıyla kasten adam öldürmeye teşebbüs”
Yaşananların kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu belirten Avukat Umut Çiftçi, “Geçen Pazar günü Derciler köyünde çok vahim bir olay yaşanmış. Müvekkilim Emine Çetin kardeşini ziyarete gitmiş. Otururken babalarından kalan arazide kepçe ve traktör çalıştığını bir şeyler yapıldığını, ağaçların söküldüğünü görmüş. Neler olduğunu merak edip bakmaya gidiyor. Aralarında sözlü tartışmanın ardından kardeşi traktörle ezmeye çalışıyor. Bu sırada diğer kardeşi sen iyi ezemiyorsun sür üzerine sür dedikten sonra onu indirip kendisi traktöre biniyor. 23 kez traktörün altına alıyor. Resmen insan öldürmeye tam teşebbüs olayı yaşanıyor. Birçok yerinde hasar var, saçları yolunmuş ama çok şükür ki canını kurtarmış. Şu şöyle bilinmelidir ki kadınların haklarını onları döverek, söverek, öldürmeye çalışarak kimse yok edemez. Bu haklar yüzyıllardır mücadele ile kazanılmış haklardır. Sırf eşi ölmüş, dul, mağdur diye miras hakkını almasın diye döverek, söverek. Zulmederek hakkını gasp etmeye kimse çalışmasın. Yetkilileri sorumluları göreve çağırıyoruz. Bunu yapanlar bir an önce yakalanıp yargılansın ve cezaları verilsin” diye konuştu.

Ezilmesi cep telefonu görüntüsüne yansıdı
Öte yandan olay anı o sırada kayıtta olan Emine Çetin'in kızının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde traktörü süren kardeşinin önüne doğru ilerleyen Çetin'in, bir süre traktörün önünde durduğu görüldü. Bir süre sonra ise traktöre başka bir kişinin sürücü koltuğuna oturup Çetin'in üzerine doğru aracı sürerek çarptığı, ardından geriye doğru traktörü sürüp bir kez daha Çetin'e çarparak aracın altına aldığı görüntülere yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor Türkiye’nin fidelerini kadınlar yetiştiriyor
YEREL HABERLER Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı ...
Antalya'da galeri hırsızları yakalandı Galeriden 3 otomobil ve kamera kayıt cihazını çalan 5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da galeri hırsızları yakalandı Galeriden 3 ...
Yolun karşısına geçen turistlere otomobil çarptı:1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçen turistlere otomobil çarptı:1 ...
Finike’de emekli din görevlilerine plaket
YEREL HABERLER Finike’de emekli din görevlilerine plaket
Galerici cinayetinde çifte müebbet ve 18'er yıla kadar hapis talebi
YEREL HABERLER Galerici cinayetinde çifte müebbet ve 18'er yıla ...
Ürdünlü iş insanından 500 bin dolar isteyen 3 şüpheliye suçüstü
YEREL HABERLER Ürdünlü iş insanından 500 bin dolar isteyen 3 ...
Başkan Böcek, ‘Bembeyaz’ filmini vatandaşlarla izledi Başkan Böcek: “Altın Portakal’a yoğun ilgi var”
YEREL HABERLER Başkan Böcek, ‘Bembeyaz’ filmini vatandaşlarla ...
Alanya’da asfalt çalışması yayla yollarında devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya’da asfalt çalışması yayla yollarında devam ...
Döşemealtı’nda yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda yeni yollar açılıyor
Yangınzedelere destek için Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosundan konser
YEREL HABERLER Yangınzedelere destek için Haluk Levent ve Rus ...
Konyaaltı’nın 2022 bütçesi 280 milyon
YEREL HABERLER Konyaaltı’nın 2022 bütçesi 280 milyon
Virajı alamayarak bahçeye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayarak bahçeye uçtu: 1 yaralı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Alanya’da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Alanya’da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım ...
Yönetmen Hakkı Kurtuluş: Yapılan sükut suikastıdır
YEREL HABERLER Yönetmen Hakkı Kurtuluş: Yapılan sükut suikastıdır
Vali Yazıcı: “Yeni nesli insan sevgisiyle yetiştiriyoruz”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Yeni nesli insan sevgisiyle ...
İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti Acılı dayı, kazaya karışan sürücülerin aynı gün serbest bırakılmasına tepki gösterdi
YEREL HABERLER İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, ...
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz dibinden 10 dakikada çıkan çöpler şaşırttı 15 metreye kadar 10 dakika süren dalışta Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, iki torba dolusu plastik çöp çıkardı Gökoğlu, deniz dibinde plastik kirliliğinin arttığına dikkat çekti
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz dibinden 10 ...
Antalya Bilim Merkezi’nin kapıları öğrencilere açıldı
YEREL HABERLER Antalya Bilim Merkezi’nin kapıları öğrencilere açıldı
Finike'de ilkokul öğrencilerden “Mavi Kapak” projesine destek
YEREL HABERLER Finike'de ilkokul öğrencilerden “Mavi Kapak” ...
Kendilerini polis olarak tanıtıp Ürdün uyruklu vatandaşa dehşet yaşattılar Şantajla 500 bin dolarını almaya çalışan 3 şüpheli, polisin suçüstü operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Kendilerini polis olarak tanıtıp Ürdün uyruklu ...
Kaş Seyir Terası projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Kaş Seyir Terası projesi tamamlandı
Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.