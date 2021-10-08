Miras tartışmasında iki kardeş, ablalarını traktörle ezdi Yaralanan kadın, o haldeyken saçının yolunduğunu ve darp edildiğini ileri sürdü Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın: "Allah canımı çocuğuma bağışladı” Kadının traktörle ezilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan miras tartışmasında iki kardeş, ablalarının üzerine traktör sürerek yaralanmasına neden oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, kardeşlerinin miras için böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini ileri süren yaralı kadın, “Allah canımı çocuğuma bağışladı” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Yayla Mahallesinde eşi öldüğü için 14 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Emine Çetin (61) 3 Ekim Pazar günü kızını da yanına alarak Demirciler Mahallesi Külcüler Sokakta bulunan kardeşini ziyarete gitti. Kardeşinin evinde otururken, evin yakınında bulunan ve annebabasından 9 kardeşe miras kalan arazide kepçe ve traktörle çalışma yapıldığını görünce çalışma yapılan yere geldi. Burada daha önceden miras yüzünden aralarında tartışma yaşanan kardeşleri H.A. ve H.A. ile karşılaşan Emine Çetin, ne yaptıklarını sorduğunda, kendisine karışamayacağı söylendi. Tartışma sırasında kardeşleri Emine Çetin’in üzerine traktör sürüp, üzerinden geçti. Yaşlı kadın şans eseri traktörün tekerlekleri arasında kalarak ölmekten kurtuldu. İddiaya göre bu olayın ardından 2 kardeş ablalarını saçını yoldu, 14 yaşındaki kızının telefonunu kırıp darp etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emine Çetin, tedavisinin ardından evinde dinlenirken kardeşleri hakkında şikayette bulundu.



“Bunlarda mı başıma gelecekti”

Yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Emine Çetin, 7 yıl önce eşini, annesini ve babasını arka arkaya kaybettiğini belirterek, “Pazar günü kızımla birlikte köyümüze gittik. Kardeşimin evinde otururken kepçe ve traktör seslerini geldiği yere baktığımda annebabamdan miras kalan arazide çalışma yapıldığını gördüm. Yanlarına giderek bunu yapmaya hakları olmadığını söyledim. Benimle tartışıp üzerime traktör sürdüler. Küçük kardeşim bağırıp ‘bırak yapamayacaksan ben onu ezip geçeyim’ dedi ve traktöre binip üzerimden geçti. Allah canımı çocuğuma bağışladı. Daha sonra saçımdan tutup darp ettiler. Saçımı yoldular. Amaçları annemden babamdan kalan arazilerin tamamına el koymak” dedi.



“Tam anlamıyla kasten adam öldürmeye teşebbüs”

Yaşananların kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu belirten Avukat Umut Çiftçi, “Geçen Pazar günü Derciler köyünde çok vahim bir olay yaşanmış. Müvekkilim Emine Çetin kardeşini ziyarete gitmiş. Otururken babalarından kalan arazide kepçe ve traktör çalıştığını bir şeyler yapıldığını, ağaçların söküldüğünü görmüş. Neler olduğunu merak edip bakmaya gidiyor. Aralarında sözlü tartışmanın ardından kardeşi traktörle ezmeye çalışıyor. Bu sırada diğer kardeşi sen iyi ezemiyorsun sür üzerine sür dedikten sonra onu indirip kendisi traktöre biniyor. 23 kez traktörün altına alıyor. Resmen insan öldürmeye tam teşebbüs olayı yaşanıyor. Birçok yerinde hasar var, saçları yolunmuş ama çok şükür ki canını kurtarmış. Şu şöyle bilinmelidir ki kadınların haklarını onları döverek, söverek, öldürmeye çalışarak kimse yok edemez. Bu haklar yüzyıllardır mücadele ile kazanılmış haklardır. Sırf eşi ölmüş, dul, mağdur diye miras hakkını almasın diye döverek, söverek. Zulmederek hakkını gasp etmeye kimse çalışmasın. Yetkilileri sorumluları göreve çağırıyoruz. Bunu yapanlar bir an önce yakalanıp yargılansın ve cezaları verilsin” diye konuştu.



Ezilmesi cep telefonu görüntüsüne yansıdı

Öte yandan olay anı o sırada kayıtta olan Emine Çetin'in kızının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde traktörü süren kardeşinin önüne doğru ilerleyen Çetin'in, bir süre traktörün önünde durduğu görüldü. Bir süre sonra ise traktöre başka bir kişinin sürücü koltuğuna oturup Çetin'in üzerine doğru aracı sürerek çarptığı, ardından geriye doğru traktörü sürüp bir kez daha Çetin'e çarparak aracın altına aldığı görüntülere yansıdı.

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