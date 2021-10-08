ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor

İHA

ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, 'Yapay Zekanın KOBİ Ölçeğinde Kullanılması' projesi kapsamında bir model oluşturulduğunu ve örnek uygulamanın başladığını söyledi. Sert, "Önce programı test ediyoruz. Dolayısıyla Antalya'dan bununla ilgili bir başarı hikayesinin yazılması gerekiyor"dedi.

ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya Temsilciliği üyesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. ANTGİAD hakkında bilgiler veren Sert,14 Ağustos 1990 yılında kurulan bir dernek olduklarını hatırlatarak, önce Antalya sonra Türkiye için üretim mücadelesi içinde olduklarını belirtti. Sert, 165 üyelerinden, 23’ünün kadın olduğunu ve üyeler arasında otomotiv, avukat, tekstil, inşaat ve OSB’den çeşitli sektör temsilcilerinin olduğunu kaydetti.
Sert, yönetim kurulunda 4 kadının olduğunu, toplam istihdam kapasitelerinin ise yaklaşık 20 bin civarında olduğunun altını çizdi. Üyelerinin yüzde 40’ının eticarette olduğunu dile getiren Osman Sert, pandemiyle bir artış yaşandığını ama henüz istenilen seviyede olmadıklarını bildirdi.
Projeler ve sosyal sorumluluk çalışmalarını hakkında bilgiler veren Sert, ANTGİAD'ın kentin birçok kurumuyla işbirliği içerisinde başlattığı yapay zekanın Antalya'da KOBİ ölçeğinde kullanımı ve Antalya turizminde dijital dönüşüm başlıklı projelerinin detaylarını da paylaştı.
Doç. Dr. Şadi Evren Şeker ile birlikte 'Yapay Zekanın KOBİ Ölçeğinde Kullanılması' ve il geneline yayılması için çalışma içinde olduklarını ifade eden Sert, ATSO, OSB gibi kurumlarla görüşerek ve online farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

"Başarı hikayesi yazılması gerekiyor"
Yapay zekayı kendi işletmesinde kullanmaya başladığını anlatan Sert,“ Hangi sezonda hangi ürüne ihtiyaç olduğu, stok gibi konularda geçmiş verilerle makine öğrenme sayesinde, müşterilerin alışkanlıkları da raporlanıp, bir sistem oluşturulacak. Ben bir toptancıyım, bir bayiyim ve farklı ölçülerde lastik almış, yanında başka bir markayı da tercih etmiş gibi, ne kadar çok veri girersek yorumluyor. Benim açımdan da bu kolaylık sağlamaya başladı, içerideki veri arttıkça önümüzdeki süreçte sezondan nasıl etkileneceğim, hangi stok planlaması yapmam gerektiğini makine öğrenmeden faydalanacağım ve bunun şu anda uygulaması başladı. Eğer bir başarı hikayesi yazarsak, 'önceki rakamlar bunlar, yapay zekadan da faydalanarak hem stok maliyetlerimiz düştü, hem satışlarımız arttı, doğru noktaya doğru zamanda ürün satışı yaptık' diyebileceğimiz bir boyuta getireceğiz. Önce programı test ediyoruz. Dolayısıyla bunun Antalya'dan bir başarı hikayesinin yazılması gerekiyor" diye konuştu.

"Turizmde dijital dönüşüm"
ATSO'nun koordinatörlüğünde turizmde dijital dönüşümü ele alan bir Avrupa Birliği projesi hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Sert,“ Özellikle tüketici davranışlarını ölçümleyerek işletmelerin verimliliklerini artırmak anlamında, buraya gelen turistin hangi çapraz ilişkilerle neleri tercih ettiğini, daha farkında bir şekilde bu verileri yorumlayacak makine öğrenmeyle birlikte bir model oluşturmak istedik. Aslında bu uçak bileti tercihinden kaldığı otelin tercihine, kullandığı kafe, restorana kadar etki edebilecek bir bilgi ağı. Bunu da kişisel verilerin korunmasını da göze alarak kime ait olduğunu bilmeden sadece verilerin toplamının yorumlanması üzerine odaklandık. AB projesi olması nedeniyle Avrupa'dan da ortaklarımız olacak ve yakın zamanda başvuruyu gerçekleştireceğiz" dedi.

“İkinci kütüphane”
Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Dokumapark içine Kepez Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi'ne, öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Sert, FT Antalyaspor ve Döşemealtı Belediyesi işbirliğiyle Ekşili Mahallesi’nde belediyeye ait kullanılmayan yapıyı da kütüphane ve etüt merkezine çevirmek için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

"Gençlik anıtı"
Gençlere çok önem verdiklerini ve onları en iyi anlayabilecek kişilerin kendileri olduğunu kaydeden Sert, “Genç işsizliği önemsiyoruz, onların bir şeyler yapabileceğine inanıyoruz. Kırılgan ve umutsuz bir gençlik var. Gençlerin gördüğünde kendisini bütünleştirebileceği bir gençlik anıtı fikirimiz var. Gençlerimiz onu gördüğünde kendisini bütünleştirsin, fotoğraf çektirsin. Gençliği temsil eden bir anıtı olsun Antalya'nın istiyoruz. Konyaaltı Belediyesi'ne konuyu ilettiğimizde Semih Esen başkan çok sıcak karşıladı. Belediyenin önünde yapılmasını teklif etti. 29 Ekim'den sonra gençleri de işin içine katarak, fikirlerini alarak gençlik anıtımızı da umut ediyorum yapacağız" dedi.

"Deprem çalıştayı"
Kentte şehir bütünlüğü anlamında sorunların olduğunu ve birlikte hareket edilemediğinden yakınan Sert,” Bakıyoruz Antalya’nın depremle ilgili bir çalışma yapması lazım. Merkezde çok eski yapılar var bununla ilgili bir planımız yok. Deprem çalıştayı yapacağız Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde. Bir çok üniversiteden çok değerli hocalar gelecek. Çıkan sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Sert, Antalya Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde okuma kültürünün artırılması ve teşvik edilmesine yönelik de bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da deniz kıyısındaki sazlık alana saklanan 28 düzensiz göçmen yakalandı Sazlıkların arasına saklanan düzensiz göçmenler yakalanmaktan kurtulamadı
YEREL HABERLER Antalya'da deniz kıyısındaki sazlık alana saklanan 28 ...
Akrabalarının bir evine kurşun yağdırdı, bir evini yaktı 26 yaşındaki genç ablasının evine kurşun yağdırdı, ardından ablasının kayınpederinin evini yaktı Gencin eve pompalı tüfekle ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Akrabalarının bir evine kurşun yağdırdı, bir evini ...
Altın Portakal ödülleri yarın akşam sahiplerini bulacak
YEREL HABERLER Altın Portakal ödülleri yarın akşam sahiplerini ...
Kepez’de fileye yeni sultanlar yetişiyor
YEREL HABERLER Kepez’de fileye yeni sultanlar yetişiyor
Altın Portakal'da son filmler izleyiciyle buluştu
YEREL HABERLER Altın Portakal'da son filmler izleyiciyle buluştu
Müzik Akademisi’nden uluslararası başarı
YEREL HABERLER Müzik Akademisi’nden uluslararası başarı
Manavgat'ta yanan evler bağışlarla yenileniyor
YEREL HABERLER Manavgat'ta yanan evler bağışlarla yenileniyor
Döşemealtında parke çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Döşemealtında parke çalışmaları sürüyor
Antalya’da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu Gencin apartmandan düştüğü ya da intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor
YEREL HABERLER Antalya’da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin ...
Miras tartışmasında iki kardeş, ablalarını traktörle ezdi Yaralanan kadın, o haldeyken saçının yolunduğunu ve darp edildiğini ileri sürdü Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın: "Allah canımı çocuğuma bağışladı” Kadının traktörle ezilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Miras tartışmasında iki kardeş, ablalarını traktörle ...
Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı oluyor Türkiye’nin fidelerini kadınlar yetiştiriyor
YEREL HABERLER Fide üretim tesisleri 5 bin kadına ekmek kapısı ...
Antalya'da galeri hırsızları yakalandı Galeriden 3 otomobil ve kamera kayıt cihazını çalan 5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da galeri hırsızları yakalandı Galeriden 3 ...
Yolun karşısına geçen turistlere otomobil çarptı:1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçen turistlere otomobil çarptı:1 ...
Finike’de emekli din görevlilerine plaket
YEREL HABERLER Finike’de emekli din görevlilerine plaket
Galerici cinayetinde çifte müebbet ve 18'er yıla kadar hapis talebi
YEREL HABERLER Galerici cinayetinde çifte müebbet ve 18'er yıla ...
Ürdünlü iş insanından 500 bin dolar isteyen 3 şüpheliye suçüstü
YEREL HABERLER Ürdünlü iş insanından 500 bin dolar isteyen 3 ...
Başkan Böcek, ‘Bembeyaz’ filmini vatandaşlarla izledi Başkan Böcek: “Altın Portakal’a yoğun ilgi var”
YEREL HABERLER Başkan Böcek, ‘Bembeyaz’ filmini vatandaşlarla ...
Alanya’da asfalt çalışması yayla yollarında devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya’da asfalt çalışması yayla yollarında devam ...
Döşemealtı’nda yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda yeni yollar açılıyor
Yangınzedelere destek için Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosundan konser
YEREL HABERLER Yangınzedelere destek için Haluk Levent ve Rus ...
Konyaaltı’nın 2022 bütçesi 280 milyon
YEREL HABERLER Konyaaltı’nın 2022 bütçesi 280 milyon
Virajı alamayarak bahçeye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayarak bahçeye uçtu: 1 yaralı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Alanya’da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Alanya’da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.