CW Enerji’den anında keşif hizmeti Online keşif yapan simülatör devreye sokuldu

CW Enerji, sadece 4 kısa adımla çatıları online keşif yapabilen simülatörü ile fiziki olarak keşfe gitmeden online hizmet vermeye başladı. ARGE Merkezlerinde geliştirdikleri çalışmalar ile sektörlerinde farklı hizmetlere imza attıklarını söyleyen CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, “İnternet sitemizden simülatöre ulaşılabiliyor. Simülatör yazılımı ile kullanıcı hızlı bir şekilde kurulum maliyetlerini, tasarrufunu ve diğer bilgileri öğrenebiliyor” dedi.

Simülatör hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, güneş enerji sistemlerinde inovatif ve pratik çözümler sunmak adına çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. ARGE Merkezlerinde geliştirdikleri çalışmalar ile sektörlerinde farklı hizmetlere imza attıklarına dikkat çeken Sarvan, “Sadece 4 kısa adımla çatılara online keşif yapabilen simülatörümüze internet sitemizden ulaşılabiliyor. Simülatör yazılımı ile kullanıcılar, hızlı bir şekilde kurulum maliyetlerini, tasarrufunu ve diğer bilgileri öğrenebiliyor” dedi.



Online hizmet alınabiliyor

Uygulamanın kullanıcılara büyük kolaylık sağladığını ifade eden Sarvan, bu platformdan fiziki olarak keşfe gitmeden, online hizmet alınabildiğini kaydetti. Sarvan, internet sitesinde yapılacak işlemlerin sırasıyla açıklandığını dile getirerek, “İlk olarak keşif yapılacak yerin konumunu belirleyip çizime başlanıyor, her bir köşeye mouse yardımıyla çizerek işaretleme yapılıyor. Ardından mülkiyet tipi seçiliyor. Aylık ortalama elektrik faturası ekleniyor, akabinde çatı tipi seçiliyor ve elektrik tüketiminin günün hangi saat diliminde olacağı da seçildikten sonra hesaplama işlemi bitiriliyor. Çıkan sonuçlarda kurulu güç değeri, yıllık üretim değeri, panel sayısı, tüketim modeli, çevresel etkiler görülüyor. ‘Teklif Al’ butonuyla da tarafımızdan resmi teklif alınabiliyor” diye konuştu.



Sürdürülebilir büyüme anlayışı

Yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterileri için pratik çözümler sunduklarını dile getiren Sarvan, “Güneşin olduğu her yerdeyiz ve güneş enerjisini her alanda kullanmak üzere ürünler geliştiriyoruz. Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp, insanlığın geleceğini yeni teknolojiler ile desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Sarvan, sürdürülebilir büyüme anlayışı çerçevesinde yol almaya ve verimlilik esaslı ürünler geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.