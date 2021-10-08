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Dr. Erdoğan: "Ruh sağlığı sorunları 2'nci bir pandemi gibi yayılıyor" "Gençlerin yüzde 20'sinde ruh sağlığı sorunu var"

İHA

Dr. Erdoğan: "Ruh sağlığı sorunları 2'nci bir pandemi gibi yayılıyor" "Gençlerin yüzde 20'sinde ruh sağlığı sorunu var"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Ali Erdoğan, korona virüsün ruh sağılığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Adeta ikinci bir pandemi gibi yayılıyor” dedi.
AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Ali Erdoğan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1992 yılından itibaren ruh sağlığı hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlandığını ifade eden Dr. Ali Erdoğan bu yıl ‘herkes için ruh sağlığı’ temasının belirlendiğini söyleyerek, kişilerin ruh sağlığı hizmetlerinden yeterince faydalanmasının amaçlandığını söyledi.

"Gençlerin yüzde 20'sinde ruh sağlığı sorunu var"
Ruh sağlığı sorunlarının dünya çapında her yıl giderek arttığına dikkat çeken Dr. Erdoğan “Dünyadaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık yüzde 20’sinin ruh sağlığı sorunu vardır” dedi.

"İkinci bir pandemi gibi yayılıyor"
Ali Erdoğan, dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden korana virüs pandemisinin de ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunun altını çizdi. Bu durumun en çok sağlık çalışanları, sosyal desteği az olanları ve önceden bir psikiyatrik hastalığı olanları etkilediğini işaret eden Erdoğan, “Zaman zaman ruh sağlığı sorunlarının ikinci bir pandemi gibi yayıldığından bahsedilmektedir. Pandeminin etkisiyle son dönemde gençler arasında alkol ve madde kullanımında da yoğun artış yaşandığını görüyoruz" diye konuştu.

"Ruh sağlığı ihmal edilmemeli"
Yaşanan ruhsal problemler için bir uzman desteği almak gerektiğini söyleyen Dr. Erdoğan bunun yanında kişilerin kendilerine zaman ayırmaları, hobi edinmeleri, spor yapmaları ve kitap okumalarının etkin bir faydasının olacağını belirtti. “Psikiyatride bir durumun hastalık olabilmesi için kişinin işlevselliğini bozması gerekiyor” diyen Dr. Ali Erdoğan, kişinin yaşadığı sorun günlük yaşayış, mesleki ve aile ilişkilerini bozuyorsa mutlaka bir uzmana başvurmaları ve ruh sağlıklarını ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin bölgedeki en geniş ve donanımlı hizmet veren hastane olduğunu belirten Erdoğan, psikiyatri gündüz kliniği, AMATEM, psikiyatri yataklı servis ve daha pek çok üniteyle tüm dünyada verilen hizmetlerin hepsini sağlamakta olduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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