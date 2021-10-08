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Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük: "Ameliyata almadan önce hastamız felç iken, ameliyat sonrası felç durumu ortadan kalkmıştı, görmesinde, işitmesinde herhangi bir problem yok" "Hollandalı Jantine Willemina Maria Haeke: "Hayatta kaldığım için çok mutluyum, daha önce Türkiye’de hiç hastaneye başvurmamıştım"

İHA

Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük: "Ameliyata almadan önce hastamız felç iken, ameliyat sonrası felç durumu ortadan kalkmıştı, görmesinde, işitmesinde herhangi bir problem yok" "Hollandalı Jantine Willemina Maria Haeke: "Hayatta kaldığım için çok mutluyum, daha önce Türkiye’de hiç hastaneye başvurmamıştım"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Hollandalı Jantine Willemina Maria Haeke, geçirdiği beyin kanaması sonrası vücudunun sağ yarısında felç oluştu. OFM Antalya Hastanesi’ne kaldırılan Hollandalı turist 4 saatlik operasyonun ardından eski sağlığına kavuştu.
Tatilini Manavgat’ın Side Turizm Merkezi’nde bir otelde geçiren Hollandalı Jantine Willemina Maria Haeke (70), tatil dönüşü PCR testi vermek için çıktığı otelde bulantı, kusma ve bilinç kaybına uğradı. Vakit kaybedilmeden OFM Antalya Hastanesi’ne kaldırılan Haeke’nin beyin tomografisinde, kişinin beyin kanaması geçirdiği, sol beynin kanamanın kitle etkisi nedeni ile sağ beynin üzerine doğru yer değiştirip baskı yaptığı ortaya çıktı. Vücudun sağ yarısında felç oluşan hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük tarafından ilk müdahaleden sonra vakit kaybetmeden acil ameliyata alındı. 4 saat süren başarılı ameliyat sonucunda Hollandalı hasta eski sağlığına kavuştu.

"Gözümü açtığımda hastanedeydim"
14 gündür Manavgat ilçesinde tatil yaptığını söyleyen Jantine Willemina Maria Haeke’nin, ülkesine döneceği gün şiddetli bir baş ağrısı ile karşı karşıya kaldığını, ağrı kesici içtikten sonra hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. “Gözümü açtığımda hastanede ameliyat olmuştum” diyen Haeke, kendisini çok iyi hissettiğini, yürüyüş yapabildiğini ve normal hayatına devam edebildiğini aktardı. Hollanda’da yaşlılara gönüllü hizmet ettiğini aktaran Jantine Willemina Maria Haeke, “Hayatta kaldığım için çok mutluyum. Daha önce Türkiye’de hiç hastaneye başvurmamıştım. Doktorum Şafak Özyörük ve Özgen Mete’ye ve hastaneye ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Hollandalı hasta ölümden döndü"
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük, hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Hollandalı turistin mutlak bir ölümden döndüğünü aktaran, Op. Dr. Özyörük, “27 Eylül Pazartesi günü hastamız acil servise bilinç bulanıklığı, sağ tarafta felç sebebiyle getirildi. İlk muayenenin ardından yaptığımız tetkiklerde hastanın beyin kanaması ile karşılaştık, hastanın kan tetkiklerinde; KOAH hastalığı, aritmi ve kalp hastalığı için kullandığı kan sulandırıcıdan dolayı, INR dediğimiz kanama zamanı değerinin 5,6 olduğunu gördük. Bu, normal insanın kanama zamanı değerinden 5 kat fazladır. Hastaya acil serviste ilk müdahaleyi gerçekleştirip, entübe edildi, makineye bağlandı, vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Cerrahi sırasında hem mevcut kanamanın artmaması, hem de yeni ortaya çıkabilecek bir kanamayı önlemek için ve bunların hayati riski çok arttırması sebebiyle anestezi ekibi tarafından büyük bir uğraş verildi. Ameliyat sonrası hastamızı yoğun bakıma aldık, bir gün sonra hastayı makineden ayırdık. Ameliyata almadan önce hastamız felç iken, ameliyat sonrası felç durumu ortadan kalkmıştı. Görmesinde, işitmesinde herhangi bir problem yaşamadık. Hastamızı birkaç gün içerisinde ülkesine yolcu edeceğiz” diye konuştu.

"Kan sulandırıcı kullanan hastalara uyarı"
Op. Dr. Şafak Özyörük, kan sulandırıcı kullanıp doktor kontrollerini yaptırmayan hastalarda, bu tip sorunların yaşanabileceği uyarısını yaptı. Kan sulandırıcı kullanan, rutin doktor kontrollerini aksatan hastalarda beyin kanaması ve iç kanama riskine dikkat çeken Op. Dr. Özyörük, “Hastamızın kullandığı gibi kan sulandırıcı kullanan, özellikle 45 yaş üstü hastalarda 6 ayda bir doktor kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. Hastanın herhangi bir problemi olmasa bile, kan sulandırıcısı kullanan hastaların, herhangi bir travma anından sonra hem beyin kanama hem de iç kanama riskinden dolayı hastaneye başvurmasını öneriyoruz. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda kanama zamanı değerleri yükselince, aynı hastamızda olduğu gibi kanamalar, herhangi bir travma ve kaza olmadan meydana gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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