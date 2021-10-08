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Haluk Levent, Antalyaspor için sahneye çıkacak Haluk Levent’in her 2 Temmuz’da düzenleyeceği ‘Akdeniz Geceleri’ adlı konserin tüm gelirlerinin Antalyaspor’a bırakılacağı bildirildi

İHA

Haluk Levent, Antalyaspor için sahneye çıkacak Haluk Levent’in her 2 Temmuz’da düzenleyeceği ‘Akdeniz Geceleri’ adlı konserin tüm gelirlerinin Antalyaspor’a bırakılacağı bildirildi

FTA Antalyaspor Başkan Vekili Sabri Gülel, Antalyaspor’un kuruluş yıldönümü olan 2 Temmuz tarihinde Haluk Levent’in Antalya Stadı’nda gelirinin tamamı kulübe bırakılacak olan 'Akdeniz Geceleri' konseri düzenleneceğini açıkladı.
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve ünlü sanatçı Haluk Levent, dün akşam Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Alanı tamamen dolduran Antalyalılar, Rus şarkıları ile Haluk Levent’in cumhuriyet şarkıları ve marşları seslendirdiği konserde keyifli dakikalar geçirdi. Konserin sonunda FTA Antalyaspor Başkan Vekili Sabri Gülel, sahneye çıkıp Haluk Levent’e çiçek vererek üzerinde adının yazılı olduğu bir Antalyaspor forması hediye etti. Sanatçı Haluk Levent, formayı alırken Antalya’ya olan sevgisini dile getirdi ve teşekkür etti.
Sahnede asıl müjdeyi ise Sabri Gülel verdi. Daha önce yapılması planlanan ancak pandemi şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyen projenin ünümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirileceğini ifade eden Gülel, “Hepimizin bildiği gibi 2 Temmuz 1966 Antalyaspor’umuzun kuruluş tarihi. Bizler de her 2 Temmuz günü özel bir kutlama yapmayı düşündük. Haluk Levent, bundan sonra her 2 Temmuz günü Antalya Stadyumu’nda, gelirinin tamamının Antalyaspor’umuza bırakılacağı bir konser verecek” dedi.
Bu müjde konser alanını dolduran tüm seyirciler tarafından alkışlanırken, sanatçı Haluk Levent de '2 Temmuz’da görüşme üzere' diyerek hayranlarına veda etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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