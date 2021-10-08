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Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)TÜRKİYE ve Irak arasındaki konsolosluk istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Husain Ali Al-Tamimi başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak ile Konsolosluk İstişarelerimiz Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ve Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Hüseyin Ali El-Tamimi başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleşti" denildi.DHA-Politika Türkiye-Antalya Şaduman UNUTMAZ

2021-10-08 15:53:11



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