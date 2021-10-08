Antalya'da sazlık yangını



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sazlık alanda çıkan yangın, iş yerleri ve seralara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'ndeki yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgenin bataklık ve sazlık olması, ekiplerin müdahalesini güçleştirirken, alevler yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. İçinde çok sayıda TIR dorsesi bulunan iş yeri, yanmaktan son anda kurtarıldı.

Mahalleliden Ali Ayadlı, aynı bölgenin sera açmak için sürekli yakıldığını öne sürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-08 16:55:22



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