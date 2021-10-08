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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Servis araçlarına şafak denetimi

İHA

Servis araçlarına şafak denetimi

Korkuteli ilçesinde çocukların daha güvenli bir şekilde okullarına gitmesi için denetimlerini arttıran Korkuteli Trafik Denetleme büro amirliği ekipleri, ilçede okullar bölgesinde sabah saatlerinde okul servislerine yönelik çalışma yaptı.
Okullar bölgesinde okul servislerini tek tek durduran ekipler, başta sürücülerin evrakları olmak üzere kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ayrıca ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla temizlik kurallarına uyulup, uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve maske kontrolü de yaptı. Eksiklikleri bulunan sürücülere de cezai işlem uygulanırken, denetimlerin süreceği bildirildi.

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