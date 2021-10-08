İki kardeş traktör ile ablalarını ezmeye çalıştı; o anlar kamerada (2)

İKİ KARDEŞTEN BİRİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, babadan miras kalan tarlada çalışma yapmalarına engel olmak isteyen ablaları Emine Çetin'i (60) traktörle ezmeye çalışan iki kardeşten Halil Ataş tutuklandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Halil Ataş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Halil Ataş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Ataş, 'yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Diğer kardeş Hüseyin Ataş ise jandarma tarafından alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2021-10-08 19:06:12
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