Otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada Görüntülere sürücünün savrulduğu anlar yansıdı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin kavşak sisteminde çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Demokrasi Bulvarı İzge kavşağında meydana geldi. Yapay Şelale yönünden çevreyoluna seyir halindeki Şuayip Uğuz’un kullandığı 07 E 9546 plakalı Tofaş Şahin model otomobil ile Çetin Emeç Caddesi’ne ilerleyen Ercan Aten’in kullandığı 07 ARS 303 plakalı motosiklet kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle başını kaldırıma çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan Aten, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kavşaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.

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