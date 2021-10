Altın Portakal ödülleri sahiplerini bulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu akşam Antalya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek kapanış ve ödül töreni ile sona ediyor. Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın sunuculuğunu yapacağı gecede Şevval Sam bir konser verecek.

Törende jüri üyeleri Emin Alper, Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner, Senem Tüzen, Öykü Karayel, Tunç Şahin, Didem Pekün, Pelin Esmer, Pınar Öğünç’ün yanı sıra Demet Evgar, Şerif Sezer, Yusuf Sezgin, Derya Alabora, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Nihal Yalçın, Mert Fırat, Uğur Polat, Hare Sürel, Ushan Çakır, Tamer Karadağlı, Erkan Petekkaya, Kerem Fırtına, Birol Güven ve sanat dünyasından daha pek çok isim Antalya’da olacak. Altın Portakal Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı törenin ardından bir haftalık sinema maratonu sona erecek.



“Altın Portakal Hatıra Ormanı” açıldı

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde dün Antalya’ya festival gibi köklü ağaçlarla dolu, her yıl sinemayla büyüyecek bir orman kazandırma amacıyla “Altın Portakal Hatıra Ormanı”nı oluşturuldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in önderliğinde “Gelecek Umutla Yeşerecek” diyerek “Altın Portakal Hatıra Ormanı”nın ilk fidanları Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Emin Alper, jüri üyeleri Senem Tüzen, Ayfer Tunç, Muhammet Uzuner, sinema oyuncuları Derya Alabora, Şerif Sezer, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Kerem Fırtına, festival konukları ve orman yangınlarında büyük bir özveriyle çalışan itfaiye erleri ile birlikte dikildi.



“27 yıllık başkanlık hayatımda böyle büyük bir orman yangını görmedim”

Başkan Muhittin Böcek, “27 yıllık başkanlık hayatımda böyle büyük bir orman yangını görmedim. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allahtan rahmet diliyorum. Ormanda canlılarımız yandı. Bugün burada kıymetli sanatçılarımız çalışma arkadaşlarım ve itfaiye erlerimizle birlikte Altın Portakal Hatıra Ormanı’nı fidanlarımızın dikimini gerçekleştirdik. Burası Antalya’mızın ortasında bin 880 dönümlük bir alan. Geleceğimizi, ormanlarımızı korumaya ve kollamaya devam edeceğiz” dedi. “Altın Portakal Hatıra Ormanı” alanında Altın Portakal Film Festivali’nde bu zamana kadar ödül almış sanatçılar ve filmler adına da ağaç dikildi.



Festivalde dün

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterilen “Diyalog” filminin söyleşisi yönetmen ve senarist Ali Tansu Turhan, başrol oyuncuları Hare Sürel, Ushan Çakır, yapımcı ve senarist Burcu Uğuz, yapımcı Müge Oğuz, kurgucu Osman Sarp Altay, filmin müziklerini yapan Tuğçe Şenoğul, sanat yönetmeni Gizem Kahya İyem ve Uğur Daştan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Ali Tansu Turhan, “Filmimiz bir tanışma hikayesi ve Antalya’yla ilk defa seyircisiyle tanıştı o yüzden bizim için çok özel. Filmi geçen yıl pandeminin ortasında çektik. 8 gün sürdü setimiz. Aslında filmde gerçekliğin katmanlarını oluşturmaya çalıştık. Biz ilişkinin katmanlarını ele aldığımızdan dolayı ilişkinin hangi katmanında olduklarına göre oyuncu motivasyonlarını belirledik. Filmdeki 32 dakikalık tek planı çekmek çok zordu. Herkes ne çektiğini biliyordu, Türkiye sinema tarihindeki en uzun plan. Herkesin üzerindeki stres yaptıkları şeyin farkındalığında olmasından dolayıydı. Garip bir deneyimdi, yapamayacağımızı düşünmedik hiç, bir gecede çektik. Bütün ekibe o plan için çok teşekkür ederim” dedi.



"Her gün sete gidip, kendi kıyafetlerimle, saç makyaj olmadan oynamak çok güzeldi”

Filmde yönetmeni canlandıran ve sadece sesini duyulan Funda Eryiğit basın toplantısına da zoom üzerinden sadece sesiyle katıldı ve “Enteresan bir deneyimdi benim için. Her gün sete gidip, kendi kıyafetlerimle, saç makyaj olmadan oynamak çok güzeldi” dedi. Hare Sürel, “Filmin en başındaki oyuncu seçmelerindeki cevaplar benim kendi cevaplarım değil, senaryoda var olan cümleler. Dolayısıyla Hare, Hare’yi oynuyor ama paralel evrendeki Hare’yi oynuyor, ama hayatta başka bir yerlere rastlamış bir Hare. Elbette benden çıktığı için bana benzemesi de çok normal” dedi.

Ushan Çakır, “Birkaç boyut olmuş gibi oldu filmde. Ben Ushan’ı oynadım, Ushan da Veysel’i oynuyor. Aslında oynadığımız karaktere ne kadar yaklaşıyorsak, oynadığımız karakter de bir içindekine o mesafede yaklaşıyor. Bambaşka bir şey oynamamızı Ali de istemedi, filmin içindeki yönetmen de öyle bir şey çekmiyordu” dedi. Basın toplantısı filmin müziklerine imza atan Tuğçe Şenoğul’un seslendirdiği filmden bir şarkıyla sona erdi.

“Kerr” filminin söyleşisi ise yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, yapımcı Vildan Erşen, ortak yapımcılar Nikos Moustakas, Guillaume De Seille, başrol oyuncusu Erdem Şenocak, filmin müziklerini yapan Nikos Kypourgos, yardımcı erkek oyuncular Melih Düzenli ve Gafur Uzuner ile gerçekleşti.



"Edindiğim tecrübeyle onu senaryo haline getirmek çok da zorlamadı"

Tayfun Pirselimoğlu, “Kerr benim bir romanımdan uyarlama. ‘Kerr’ aslında hepimizin bildiği tekerrürün Arapça kökü. Hemen hemen yazdığım her şeyde olduğu gibi bu filmin hikayesinde de sürekli tekrarlanan şeyler var. Hatta benim bütün filmlerimde var bu, filmin başı ve sonu aynı oluyor. Filmin hikâyesi içerisinde de tekrarlanan şeyler var dolayısıyla bu ismi uygun gördük. Roman çok geniş bir alanda cenk ettiğiniz bir yer, sinemanın bazı kısıtlı alanları var. Onu buna tercüme etmek çok da kolay değil ama diğer yandan yazarken edindiğim tecrübeyle onu senaryo haline getirmek çok da zorlamadı doğrusu” dedi.

Erdem Şenocak karakteri için, “Tayfun Bey, senaryoyu okudun nasıl bir karakter sence, demişti. Ben de içine düştüğü durumda film boyunca genelde bir şey yapmıyor, maruz kalıyor bir şeylere demiştim. Herhangi birini de böyle bir durum içine koysanız belki benzer şekilde davranabilir, dolayısıyla ayrımlarını çok göremiyorum. Ama illa bir sıfattan bahsedeceksek şaşkın diyebiliriz bu karaktere diye konuşmuştuk” dedi.

Antalya Film Forum ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kadın Sinemacılar Buluşması" ise festivale katılan kadın sinemacıları bir araya getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

