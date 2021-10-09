Eşini markette tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı (2)

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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KADININ CENAZESİ TOPRAĞA VERİLMEK ÜZERE MORGDAN ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı eşi Yahya Y. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Gönül Y.'nin (43) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Gönül Y.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Akseki ilçesine götürüldü. Çiftin iki çocuğunun bulunduğu, tartışmanın yaşandığı marketin de kendilerine ait olduğu ifade edildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-09 15:25:39



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