Kıyıdan 15 kiloluk liça balığı avladı

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Antalya’nın Finike ilçesinde amatör balıkçı, 15 kilo ağırlığında liça balığı tuttu.

Finike Limanı’nın mendirek kısmında amatör balıkçı Yaşar Çakıroğlu, kıyıdan attığı oltayla 15 kiloluk liça balığı avladı. Çakıroğlu, yaklaşık 1520 dakika balığı kıyıya çekmek için uğraştığını belirti. Balığı kıyıya çıkarmayı başaran balıkçı Yaşar Çakıroğlu, 15 kiloluk balıkla fotoğraf çektirdi.

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