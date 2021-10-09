“Gezen sinema” ilçe ilçe gezdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 58’incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Gezen Sinema etkinliği ilçe ilçe gezerek vatandaşa sinema keyfi yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ’Gezen Sinema’ etkinliği Manavgat, Kumluca, Alanya ve Demre’de gösterim yaptı. “Aile Arasında” isimli komedi filmi ilçelerde beğeniyle izlendi.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Manavgatlılar açık havada sinema keyfi yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir filmi vatandaşlarla birlikte izledi. Meydanı dolduran Manavgatlılar kahkaha dolu bir gece yaşadı.

’Gezen Sinema’ etkinliği Kumlucalıları da Cumhuriyet Meydanı’nda oluşturulan açık hava sinemasında beyaz perdeyle buluşturdu. Gösterime Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve vatandaşlar katıldı.



Alanya’da sinema gösterimine büyük ilgi

“Aile Arasında” filmi Alanya’da da büyük ilgi gördü. Alanya Belediye binası arkasındaki meydanda gerçekleşen etkinliğe 7’den 70’e Alanyalı sinema severler akın etti. Alana gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yerleştirilen sandalyelere oturdu maskelerini takarak filmi izledi. Alanya Kalesi’nin doyumsuz manzarasına karşı güzel bir havada sinema keyfi yapan vatandaşlar kahkaha ve neşe dolu keyifli bir akşam geçirdi.

Demre’de ise Noel Baba Meydanı’nda açık havada sinema keyfi yaşandı. “Aile Arasında” filmini izleyen Demreliler Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin açık hava organizasyonuyla pandemi nedeniyle uzak kaldıkları sosyal etkinliklere yeniden kavuştuklarını belirterek Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

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