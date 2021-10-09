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Altın Portakal Film Festivali´nde ödül gecesi

DHA

Altın Portakal Film Festivali´nde ödül gecesi


Aslı DURANMehmet ÇINARAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali´nin ödül töreni kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla başladı. Kırmızı halıda oyuncular ve sinemaseverler maskeleriyle geçiş yaparken Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle halıdan geçti. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, aşılanmayla birlikte Türkiye´nin de artık normalleşmeye başladığını söyledi.
58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali´nin ödül töreni, 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve kapanış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı. Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle `Gelecek umutla yeşerecek´ sloganıyla yola çıkıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen festivalin töreni öncesinde galaya katılan sanatçılar, kırmızı halıda maskeleriyle yürüdü. Bazı sanatçıların şıklıklarına maskeleriyle bütünlük sağladıkları dikkati çekti. Film ekipleri ve sanatçılar kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi. Kırmızı halıdan geçerek salona giriş yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, pandemi kurallarına uygun sinema severlerle filmleri buluşturduklarını söyledi. Böcek, "Oldukça coşkulu sürüyor festival. Biletler tükendi. Tabi bu yıl Manavgat orman yangını nedeniyle biraz buruk haldeyiz. Ciğerimiz, hatıralarımız yandı. Ana temamız bunu konu alıyordu. Yarışmaya katılan tüm sanatçılara başarılar diliyorum" diye konuştu.  
DEMET EVGAR ANNESİNİN DİKTİĞİ KIYAFETLE GELDİ
Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreni gecesine katılan sanatçılar, geceyle ilgili duygularını genellikle heyecanlı olduklarına vurgu yaparak dile getirdiler. 
Kafes filmi başrol oyuncusu Tarhan Karagöz ve filmin yapımcısı Sezgi Üstün San çok heyecanlı olduklarını ve ödül töreninin sonucunu merak ettiklerini söyledi.
Oyuncu Tamer Karadağlı da kırmızı halıdan geçerken festivaldeki filmler nedeniyle çok heyecanlı olduğunu belirtti. Pandemi nedeniyle çok fazla sinemaya gidemediğini belirten Karadağlı, "Sinemada film izlemeyi çok özledim. Bir an önce pandemi bitsin de artık film izlemeye gidelim. Ödül alacakları da merak ediyorum. Çok renkli çok maskeli bir festival oldu" dedi.
Oyuncu Demet Evgar ise ödül törenine annesinin diktiği kıyafetle geldi. Bordo renkli omuzdan askılı kıyafetiyle dikkati çeken Evgar, "Annemin diktiği kıyafetle geldim. Ödül vereceğim. Filmleri izleyemedim. Çok verimli bir festival olduğunu duydum. Çok genç yeteneklerin yeni filmler yaptığını duyunca da özledim. Çok özledik festivallere katılmayı. Pandemi döneminde eşofmanlarla otur otur nereye kadar. Süslenebildiğim kadar süslendim" diye konuştu.
'ÜLKEMİZ NORMALLEŞME DÖNEMİNE GİRDİ'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşi Pervin Ersoy ile kırmızı halıda yürüdü.  Festivalin tüm özelliklerini koruyarak bugüne kadar gelmiş olmasının önemli olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Bu tarz etkinlikleri ne kadar köklü hale getirebilirsek ülkemiz adına da o kadar faydalı. Antalyamızın sadece turizmle hatırlanmasını değil, kültürel etkinlikleriyle, faaliyetleriyle de anılmasını en çok isteyen bizleriz. ikisi beraber olduğu zaman çok daha iyi sonuçlar, çok daha iyi sinerji ortaya çıkıyor" dedi.
Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye´de de aşılanmayla birlikte normalleşme durumu olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Artık yavaş yavaş aşılanmanın da etkisiyle normalleşme sürecine ülkemiz girdi. Normalleşmenin en güzel yanı, halkımız ve bizim için en güzel sonucu da tekrar özlemini duyduğumuz kültürel sanata ulaşabiliyor olmamız, bu tarz etkinliklerin bu açıdan da önemi var. Sadece ülkemize değil, dünyaya da güzel mesaj oluyor bu tür etkinlikler. Hepimiz açısından çok sevindirici buluyorum. Hayırlı olsun emeği geçenlere teşekkürler" diye konuştu. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Aslı DURANMehmet ÇINARAlparslan ÇINAR
2021-10-09 21:01:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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