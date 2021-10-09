Altın Portakal'ın en iyi filmi 'Okul Tıraşı'

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Film Ödülü Ferit Karahan’ın yönettiği "Okul Tıraşı" filmine verildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 58'inci kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 10 bin kişilik spor salonunda düzenlenen ödül töreni devam ediyor. Festivalde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan En İyi Film Ödülü Ferit Karahan’ın yönettiği "Okul Tıraşı" filmine giderken, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelleri için heyecan sürüyor.

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