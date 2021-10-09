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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı" oldu "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Kafes" filmindeki rolüyle "Tarhan Karagöz"ün oldu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Dünya genelindeki turizm hareketliliği incelendiğinde seyahatlerin yüzde 40’ının kültür turizmi odaklı olduğunu görüyoruz" “Pandemi döneminde destekleri arttırarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sinema sektörüne yaklaşık 150 milyon TL’lik destek sağladık"

İHA

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı" oldu "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Kafes" filmindeki rolüyle "Tarhan Karagöz"ün oldu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Dünya genelindeki turizm hareketliliği incelendiğinde seyahatlerin yüzde 40’ının kültür turizmi odaklı olduğunu görüyoruz" “Pandemi döneminde destekleri arttırarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sinema sektörüne yaklaşık 150 milyon TL’lik destek sağladık"

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Film Ödülü’ Ferit Karahan’ın yönettiği ‘Okul Tıraşı’ filmine verildi. Festivalde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle Nihal Yalçın, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ise ‘Kafes’ filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz’ün oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde 10 Bin Kişilik Spor Salonu’nda yapıldı.
Törende korona virüs önlemlerine dikkat edildi. Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı geceye, seslendirdiği şarkılarla renk kattı. Şevval Sam’ın birbirinden hareketli seslendirdiği parçalara salondakilerde eşlik etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Altın Portakal’ın Türkiye’nin en önemli kültür sanat organizasyonlarından biri olduğuna değindi.

“Seyahatlerin yüzde 40’ı kültür turizmi odaklı”
Festivalin hayırlı olmasını dileyen Bakan Ersoy, “Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalarda istikrarın önemli ve zor olduğunu biliyorum. Sanat alanında yapılan işler her zaman hakettiği değeri görmüyor. Bu açıdan bu festivalin ülkemizde 58 yıldır devam ediyor olmasının ne kadar değerli olduğunun altını çizmek istiyorum. Dünya genelindeki turizm hareketliliği incelendiğinde seyahatlerin yüzde 40’ının kültür turizmi odaklı olduğunu görüyoruz. Her sene milyonlarca insan uluslararası sanat organizasyonlarını yakından takip etmek için kültürel seyahatler gerçekleştiriyorlar. Sadece sıradan turistik gezi gibi değil, müze, konserlere katılmak, festivallerdeki filmleri izlemek için farklı coğrafyaları keşfediyorlar. Bu nedenle hem ülkemizin hem de şehirlerimizin uluslararası rekabet açısından bu tarz festivaller büyük önem arz ediyor. Bizler de potansiyelini en doğru ve en etkin şekilde kullanmak adına sanatın evrenselliğine kültürel etkileşimin dünya barışına sağlayacağı katkıya inanarak, küresel bir perspektifte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Sinemamız gelecekte çok daha iyi yerlere evrilecek”
Bakanlık olarak bir yandan sanatsal mekanların geliştirilmesini sağlarken öte yandan geleceğin sanatçılarının yetişmesinin önündeki engelleri bir ortadan kaldırdıklarını belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Biz ne kadar yeni mekanlar inşa edersek edelim, kültür sanat ortamlarının gelişimine olanak sağlayacak altyapıyı hazırlarsak hazırlayalım sonuçta bu mekanlara hayat verecek olan sanatçılarımızdır, sanatseverlerimizdir. Eserleriyle, performanslarıyla sanatçılarımızla, sinema emekçilerimizle bu yapılar ancak anlam kazanabilir. Sinemanın ne kadar güçlü bir sanat dalı olduğunun hepimiz farkındayız. Kendine has anlatım gücü ve dili ile sanatsal değerinin yanında aynı zamanda en yaygın ve kitleleri etkileme imkanına sahip iletişim araçlarından da biridir sinema. Bu yönüyle her geçen gün kendini daha da geliştiren sinemamızın gelecekte çok daha iyi yerlere evrileceğine inanıyorum. Toplumların en temel ve vazgeçilmez gelişmişlik göstergelerinden biri de bilim ve sanattaki tutumu ve geldiği düzeydir. Bu iki alana yapılacak her yatırımın kısa, orta ve uzun vadede toplumumuza yadsınamaz katkıları olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“150 milyonluk destek”
Bakan Ersoy, pandemi döneminde destekleri arttırarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sinema sektörüne yaklaşık 150 milyon TL’lik destek sağladıklarını kaydetti. Destekleri gelecek yıllarda daha çok arttırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, “İnanıyoruz ki Türkiye çok kısa bir süre içerisinde bu alanda çok daha güçlü bir pozisyon elde edecek. Bunu birlikte başaracağımızdan hiçbir kuşku duymuyorum. Türkiye’nin sanat potansiyeline, sanatçılarımızın gücüne inanıyoruz. Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından gelerek festivale katılan herkese bir kez daha teşekkür ediyor; ödül alan isimleri ayrıca canı gönülden kutluyorum” dedi.

“Festival bize güç verdi”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da Türkiye tarihin en büyük orman yangınının Manavgat’ta yaşandığını hatırlatarak, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Manavgat’ta sadece ormanların değil canlarının yandığının altını çizen Böcek, “Yanan hatıralarımız, hayallerimiz, geçmişimiz ve geleceğimizdi. Onların anısına bu yıl afişimizi ‘gelecek umutla yeşerecek’ sloganıyla oluşturduk. Bin 880 dönümlük arazi üzerine 58. Altın Portakal Hatıra Ormanı’mıza ilk fidanlarımızı diktik. Festival bize güç verdi, umut verdi. Festival ve sinema ışığı bir kez daha Antalya ve ülkemizi aydınlattı. Halkımız ve sanatçılarla buluşmak bize moral verdi. Yarınlara umutla bakmamıza vesile olan festivalde unutulmaz anlara birlikte imza atmanın mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.

Ödüller
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmasında, Övgüye Değer Ödülü'nü "Rewşen" filmiyle Musab Tekin aldı.

Ulusal Kısa Metraj Kısa Metraj Film Yarışması
Kısa Film Jüri Özel Ödülü’nü Ali Tansu Turhan ‘İkinci Gece’ filmiyle aldı. Turhan, “Filmin kısası uzunu olmaz film filmdir, dert derttir” dedi.
En İyi Kısa Film Ödülü'nü yönetmen Elif Refiğ, ‘Siz Biraz Uzak Kaldınız’ filmiyle aldı.

Ulusal Belgesel Film Yarışması
Ulusal Belgesel Film Yarışmasında, Övgüye Değer Ödülü "Acı ve Tatlı" filmiyle Didem Şahin’e verildi.
Belgesel Film Jüri Özel Ödülü’nü, Aslı Akdağ ‘Bekleyiş’ yapımıyla aldı.
En İyi Belgesel Film Ödülü’nü, Volkan Uzun, ’Her şey dahil’ yapımıyla aldı.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması
En İyi Uluslararası Film Ödülü ‘Libertad’ filmiyle Clara Roquet’e verildi.
En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise ‘Aurora’ filmiyle Paz Fabrega aldı.
En İyi Kadın Oyuncu, ‘Aile’ filmindeki rolüyle Claudia Grob’a verildi.
En İyi Erkek Oyuncu, ‘Titanic’i Seyretmek İstemeyen Kör Adam’ filmindeki rolüyle Petri Poikolainen’e verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması
En İyi Film Ödülü, Ferit Karahan’ın yönettiği ’Okul Tıraşı’ filmine verildi. Karahan ödülünü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un elinden aldı. Karahan, ödülü başta babası olmak üzere tüm Kovid’ten mağdurlara adadığını belirtti.
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, ‘İki şafak Arasında’ filmiyle Selman Nacar’a verildi.
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü Anadolu Leoparı’ filmiyle yönetmen Emre Kayiş aldı.
En İyi Yönetmen Ödülü, ‘Kerr’ filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na verildi. Pirselimoğlu, “Buraya bir filmle dönüş olmak çok güzel.2 ödül almak daha güzel oldu. Bütün festival ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Cahide Sonku Ödülü, Feride Çiçekoğlu ve Ezgi Baltaş’a verildi.
En İyi Senaryo Ödülü, ‘Okul Tıraşı’ filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet’e verildi.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle Nihal Yalçın’a verildi. Yalçın, “Ben filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm. Güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle. Bu ödül çok kıymetliydi. Yaptığım işin emeğinin karşılığı verilmesi çok keyifliydi. İşimi yapabildiğim ve ödüllendirildiğim için çok mutluyum. Oldukça yoğun kadınla filmi çektik. Çok incelikli keyifli bir iş çıktı” dedi.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, ’Kafes’ filmiyle Tarhan Karagöz’e verildi. Karagöz, “Bu ödülünü beklemiyordum. Mahçup oldum. Jüriye çok teşekkür ediyorum. Filmi çektiğimiz yerlerde bizlerle paylaşımda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
En İyi Görüntü Yönetmeni, ’Bağlılık Hasan’ filmiyle Özgür Eken’e verildi. Ödülü veren Gülsen Tuncer, ulusal sinemaya ayakta tutmaya çalışan halka saygılarını sunduğunu söyledi.
En İyi Müzik Ödülü, ‘Kerr’ filmindeki müzikleriyle Nikos Kypourgos’a verildi.
En İyi Kurgu Ödülü, ‘Okul Tıraşı’ filmiyle Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari ve Sercan Sezgin’e verildi.
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, ‘Anadolu Leoparı’ filmiyle Billur Turan’a verildi.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, ’Kafes’ filmindeki rolüyle Özay Fect ve ‘İki Şafak Arasında’ki rolüyle Nezaket Erden’e verildi.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü, ‘İki Şafak Arasında’ filmindeki rolüyle Erdem Şenocak aldı.
SİYAD En İyi Film Ödülü, ‘Bembeyaz’ filmiyle Necip Çağhan Özdemir’e verildi.
FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Tayfun Pirselimoğlu, ‘Kerr’ filmiyle aldı.
Gece oyuncu, yönetmen ve protokolün fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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