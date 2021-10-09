En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Tarhan Karagöz: “Ödül aldığım için çok gurur duydum” En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın: “Çok mutlu oldum”

– 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Tarhan Karagöz, “Ödül aldığım için çok gurur duydum. Çok heyecanlıydım. Jüri üyelerine ve festival ekibine çok teşekkür ederim. Ödül almayı beklemiyordum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 58.'si düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde 10 bin kişilik spor salonunda yapıldı.

Gecede Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı" oldu. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ise "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz’ün oldu.

Tören sonrasına açıklama yapan Tarhan Karagöz, “Ödül aldığım için çok gurur duydum. Çok heyecanlıydım. Jüri üyelerine ve festival ekibine çok teşekkür ederim. Ödül almayı beklemiyordum” dedi.

Nihal Yalçın ise, “Çok mutlu oldum. Yaptığın bir işin ödüllendiriliyor olması çok güzel bir şey” sözlerine yer verdi. En iyi film Okul Tıraşı’nın yönetmeni Ferit Karahan ise, “Hepimiz jüriye çok güvendik. Ekip olarak çok güvendik” açıklamasına yer verdi.

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