6. Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin 1417 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği 6. Kaleiçi Old Town Festivali’nin programı belli oldu Yaşayan antik kentin 27 noktasında sergiler, imza günleri, konserler, tiyatro gösterileri ve sanat performanslarıyla 187 etkinliğin gerçekleşeceği festivale, 21 ülkeden 35 konuk şehir katılacak.

Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde, Muratpaşa Belediyesi’nin 6’ncısını gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali, 14 Ekim Perşembe başlıyor. Her yıl birbirinden renkli görüntülere sahne olan festivalin merakla beklenen korteji, saat 18.30’de Karaalioğlu Parkı’ndan hareket edecek. Kaleiçi’nin surları boyunca Atatürk Caddesi’nde devam edecek festival korteji, tarihi Üç Kapılardan antik kente giriş yapacak.



Yıldızlı geceler

Festival korteji, aynı zamanda festivalin ana etkinlik alanı olan ve Kaleiçi’nden Akdeniz’e uzanan bir balkonu andıran miradorda sona erecek. Miradorda her akşam saat 20.00’de gerçekleşecek Yıldızlı Geceler konserlerinde, 14 Ekim’de Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, 15 Ekim’de Elif Sanchez, 16’sında Gencer Savaş Orkestrası ve 17 Ekim’de ise Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Emir Ersoy Project sahne alacak.

Mirador konserleri dışında, festivalde tarihi Üç Kapılar ve Kaleiçi Yat Limanı’nda her gün saat 17.30’da Akşam Sefası konserleri düzenlenecek. Doç. Lelya Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan Trio Patara, Nurnilay Pınar ve Özge Yönel, piyanist Iraz Yıldız, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası Akşam Sefası konserlerinde sahne alacak. Ayrıca Murdataşa Belediyesi Kaleiçi Müzik Yarışmaları birincileri Onur Nugay ve Muharrem Kızılarslan da festival sahnesinde olacak.



Açık hava sanat alanı

Kaleiçi Old Town Festivali, antik kentin sokaklarında, meydanlarında kendi sanat dilini oluşturmak sürdürdüğü çalışmalar bu yıl 4’üncü yılına giriyor. Antalya kent kimliğinin en önemli odağını oluşturan Kaleiçi, “Birlikte & Zamanın İzinde” ana başlığıyla Dr. Ebru Nalan Sülün’ün küratörlüğünde farklı disiplinlerden 10 sanatçının çalışmalarına sahne olacak. Ali İbrahim Öcal, Bilal Yılmaz, Erdal İnci, Gül Yasa Aslıhan, Handan Dayı, Ilgaz Özgen Topçuoğlu, Işık Aslıhan, Mehmet Sinan Kuran, Nezaket Ekici, Özgül Kahraman çalışmalarıyla Kaleiçi’nde olacak.

Resim çalışmalarını 2016’da vefat edene kadar Kaleiçi Kandiller Sokak’ta sürdüren çağdaş Türk resminin önemli isimlerinden Muhittin Selamet anısına düzenlenecek etkinlikte ise resim, heykel, seramik çalıştayları ve enstalasyon çalışmalarının yanı sıra, müzik dinletileri ve dans gösterileri gerçekleşecek. Doç. Dr. Terlan Mehtiyeva Azizzade'nin koordinatörlüğünde düzenlenecek etkinliğe, Öğretim Görevlisi Sanatçı Hande Rastgeldi Ferreira ve öğrencileri katılacak.



Antik çağda balık

Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi festival kapsamında “Antik çağda balık, balıkçılık ve balık hikayeleri” başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin’in üstlendiği sergide, ziyaretçiler, antik çağdaki balıkların yanı sıra midye, salyangoz gibi deniz canlılarıyla tanışacak, avlanması ve gıda olarak tüketilmesine ilişkin pek çok sorunun yanıtını bulacak. Sergi, festival süresince 09.0018.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.



Sanat sokakta

Akar Çeşme, Müze, Kaledibi, Hesapçı, Tabakhane gibi Kaleiçi’nin sokakları, festivalde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival Bandosu, interaktif çağdaş meddah gösterisiyle Baküs Sahne, Arnavut fotoğraf sanatçısı Soela Zani’nin sanat tarihinin ünlü tablolarından esinlenerek down sendromlu çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği fotoğraf projesinden ilham alınan “Kusursuzluğun Yansıması” isimli performans ve çok daha fazlası Kaleiçi’nde olacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi’nin yüzyıllar öncesinden bugüne farklı kültürlere ev sahipliği yapan ve kültürel dokusunu bugüne taşıyan dünyadaki ender örneklerden biri olduğunu söyledi. Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip dünyanın farklı şehirleri arasında kültür köprüleri inşa etmek için başlayan festival yolculuğunun pandemiye rağmen kesintisiz devam ettiğini belirten Başkan Uysal, “Kaleiçi Old Town Festivali, altı yaşında. Bu yıl festivalimiz yeniden Kaleiçi’nin sokaklarına, meydanlarına dönüyor. Müzik, resim, dans, tiyatro ve söyleşileriyle yeni dopdolu bir festival, Antalya’mızı ve misafirlerimizi bekliyor. 6. Kaleiçi Old Town Festivali’nde hep birlikte olacağız” şeklinde konuştu. Başkan Uysal, festivalde, Kaleiçi’nin 27 noktasında sergiler, imza günleri, konserler, tiyatro gösterileri ve sanat performanslarıyla 187 etkinliğin gerçekleşeceğini söyledi.

