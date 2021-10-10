Hedefleri lisans almak

Konyaaltı Caddesi’ndeki Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün basketbol kurslarına katılan çocuklar, lisans alıp takımlarda yer almayı hedefliyor
Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün Konyaaltı Caddesi’ndeki Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün basketbol kurslarına katılan çocuklar, lisans alıp takımlarda yer almayı hedefliyor. Her cumartesi ve pazar günleri düzenlenen basketbol kurslarına, 6 ve 14 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar kabul ediliyor.
Deneyim kazanacaklar
Basketbola yeteneği olan çocukları lisanslı takımlara kabul ettiklerini belirten basketbol antrenörü Mustafa Kurt, U10, U12, U14 ve U16 yaş kategorilerinde takımları olduğunu söyledi. Kursiyerlerinin bu sezon bölgeselde ligde mücadele eden A Takım’a kadar yükselebileceğini belirten Kurt, “Her kursiyer takımlarımızı 1617 kişilik yapıyoruz. Olabildiğince turnuvalarda yer alarak, deneyim kazandırmak istiyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.