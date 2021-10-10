Antalya'da sobadan zehirlenen çift öldü

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yazlıkçı olarak kalan Veli Dinçer (70) ile eşi Dursun Dinçer (63), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.

Kışları Antalya´da oturan, Korkuteli'de ise yazlıkçı kalan Veli-Dursun Dinçer çiftine, öğretmen kızları Özlem ile sigortacı oğulları Özgür Dinçer ulaşamadı. Aynı mahallede oturan komşularının "Biz de bir süredir dışarda görmedik" yanıtı üzerine, çiftin çocukları, Antalya´dan Korkuteli´deki yazlığa gitti. İmrahor Mahallesi´ndeki, ailesinin kaldığı dairenin kapısını açan Özgür Dinçer, babası Veli ve annesi Dursun Dinçer'i içerde hareketsiz halde buldu. Özgür Dinçer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Dinçer çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsideki ilk tespitlere göre çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Adli Tıp´tan alınan Dinçer çiftinin cenazeleri, Korkuteli'de toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-10-10 12:44:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.