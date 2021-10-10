Antalya'da iyilik için kulaç attılar



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde, bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, 'İyilik İçin Bir Kulaç da Sen At' etkinliği, bu yıl 11'inci kez gerçekleştirildi. AKUT Kaş Kalkan Birimi'nin düzenlediği ve yerli yabancı 100'den fazla kişinin katıldığı yüzme etkinliğinde, Manavgat yangınında zarar görenler için de yardım toplandı.

Kalkan'da yaşamını sürdüren emekli okul müdürü İngiliz Christopher Paul Davies'in 10 yıldır düzenlediği etkinliği, bu sene AKUT Kaş-Kalkan Birimi gerçekleştirdi. 10 yıldır yapılan programlarda toplanan yardımlarla bölgedeki okulların sorunlarının çözümüne katkı sağlayan Christopher Paul Davies, artık yaşlandığını belirterek, etkinliği bu kez AKUT Kaş-Kalkan Birimi'nin düzenlemesini istedi. Davies, bundan sonra gönüllü olarak görev yapacağını da ifade etti.

Birincinin olmadığı 'İyilik İçin Bir Kulaç da Sen At' yüzme etkinliğine, yaşamını Kalkan'da sürdüren İngilizlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı 100'ün üzerinde kişi katıldı. Etkinliğe katılanların 22'si, sabah erken saatlerde Kalkan Körfezi'nin karşısında 5 bin 700 metre uzaklıktaki Sıçan Adası'na gitti, adada verilen startla kulaç attı. Programa katılanların Kalkan Halk Plajı'na gelmesiyle sona eren etkinlik boyunca 7 kanocu da katılımcılara su ve gıda takviyesinde bulundu. Katılımcılar, etkinliğin bitiminde AKUT Kaş-Kalkan Birimi Sorumlusu Bircan Tolunay ve İngiliz Christopher Paul Davies'e çiçek vererek teşekkür etti. AKUT Kaş-Kalkan Birimi tarafından açılan fotoğraf sergisinin de gezildiği etkinlikte, Manavgat yangınında zarar görenler için yardım toplandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-10-10 15:58:30



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