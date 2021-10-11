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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak

İHA

Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), akaryakıt taşıyan araçların ölçümlerinin yapılması için gerekli olan Hacim Ölçek Kabı Ölçüm Cihazı’nı karşılıklı imzalanan bir protokolle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürlüğü’ne teslim etti. Böylece sektör mensupları ilgili ölçümleri yaptırmak için Manisa’ya gitmek zorunda kalmayacak.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Turgut, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş ve Sanayi ve Teknoloji Antalya İl Müdürü Ömer Ersoy’un katıldığı protokol töreninde teslim edilen cihazın ilk ölçümü de gerçekleştirdi.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz
Cihazın Antalya’da kullanıma alınması ile akaryakıt sektörünün bir maliyet kaleminden kurtulduğunu kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, “Cihazı alıp ilimizde hizmet vermesini sağlamak akaryakıt sektörümüz için önemli bir destek oldu. Sektördeki üyelerimiz bu cihaz Antalya’da olmadığı zamanlarda Manisa’ya gitmek ve ölçümünü bu şehirlerde yaptırmak zorunda kalıyordu. Bu durum firmalarımız için hem iş kaybına hem de ek masrafa sebep oluyordu. Cihazın Antalya’da hizmet vermeye başlamasıyla birlikte artık yakın illerdeki tankerler de tasarruf sağlayacaklar. Bu uygulama ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektöre yıllık en az 2 milyon liralık destek
Cihazın her yıl yaklaşık 500 tankere hizmet vermesini beklediklerini ifade eden Başkan Davut Çetin, “Antalya ve bölge illerdeki akaryakıt sektörü temsilcilerimiz TSE’ye teslim ettiğimiz cihaz sayesinde yıllık en az 2 milyon lira gibi bir yükten kurtulmuş olacak.” dedi.

Komite önerdi ATSO yaptı
14.Grup (Akaryakıt ve gaz ürünleri) Meslek Komitesi’nin önerisi ile cihazın alındığını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bu konuda komitemize, Yönetim Kurulu Üyemiz ve aynı zamanda sektör temsilcisi olan Mücahit Turgut’a teşekkür etmek istiyorum. ATSO olarak sektörlerden gelen talepler üzerine üyelerimizin avantajlarına olacak her konuda çalışmalar yürütüyoruz. Bu desteğimizin de sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Günlük 7 tankerin ölçümü yapılacak
ATSO’nun yalnızca Antalya’ya değil yakın çevredeki illerin tüm istasyon bayileri ve nakliyat şirketlerine de büyük bir katkı sağladığını söyleyen TSE Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş,” Hacim Ölçek Kabı ile günde yaklaşık 7 tankere kadar hizmet kapasitemiz var. Burada muayenesi yapılan tankerler bir problem çıkması halinde ayarlarını yaptırıp tekrar muayene girecek. Bugüne kadar bu işlemi yapmak için bölgemizdeki araçlar Manisa’ya gitmek zorunda kalıyorlardı. Cihazın Antalya’da olması ile birlikte artık çevre illerimiz de bu hizmeti TSE’nin Antalya Ölçüm İstasyonu’ndan yaptırabilecekler” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Davut Çetin ile TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Hacim Ölçek Kabı’nın teslim protokolünü imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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