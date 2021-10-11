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Dalış tutkusuyla Belçika'dan Antalya'ya geldi

DHA

Dalış tutkusuyla Belçika'dan Antalya'ya geldi


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)BELÇİKALI Najama Temani Laforce (23), çocukluk hayaline Antalya'da kavuştu. Tatil için geldiği kentte pırıl pırıl denizi görünce etkilendiğini belirten Laforce, Antalya'da hem öğrenci hem de dalış eğitmeni oldu.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girip, Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanıp Belçika'dan Antalya'ya gelen Najama Temani Laforce, çocukluk hayali olan dalış tutkusunu kentte gerçekleştirdi. Dalış eğitmenliği sertifikası da alan Laforce, çocukluk hayali ile Antalya arasındaki bağı anlattı.
Ülkesinde suyun bulanık olduğunu, 7 yıl önceki tatili sırasında Antalya'daki pırıl pırıl denizi görünce etkilendiğini belirten Laforce, "O gün, burada okumak istediğimi aileme anlattım. Onlar da destek verdi. Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığımda mutluluktan yerimde duramadım. Buraya gelir gelmez de dalış eğitimlerine başladım. 3 yıl sonra eğitmen oldum ve eğitim veriyorum" dedi.
'TÜRKLERİN SICAKKANLILIĞI BENİ ETKİLEDİ'
Okulunun bu yıl biteceğini ve ülkesine döneceğini söyleyen Laforce, "Antalya ile bağımı asla koparmam. Türkleri çok seviyorum. Belki de beni buraya bağlayan şey; Türklerin sıcakkanlı olması. Birçok arkadaşım var. İyi ki üniversite için Antalya'yı seçtim ve kazandım. Flemenkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce biliyorum. Burada yaşadığım sürede Türkçe öğrendim. Dünyayı gezip, farklı denizlerde dalış yapmak ve yeni dalgıçlar yetiştirmek istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-10-11 11:13:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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