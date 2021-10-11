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Bakan Gül: "Şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde şehit olan polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" "Ülkemizin içinde ve dışında birliğimize kasteden bütün terör örgütleriyle sonuna kadar kararlı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" "Ülkemizin yanı başında bir terör devletine, terör koridoruna da asla izin vermeyeceğiz"

İHA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin içinde ve dışında birliğimize kasteden bütün terör örgütleriyle sonuna kadar kararlı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Gül: "Şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde şehit olan polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" "Ülkemizin içinde ve dışında birliğimize kasteden bütün terör örgütleriyle sonuna kadar kararlı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" "Ülkemizin yanı başında bir terör devletine, terör koridoruna da asla izin vermeyeceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde şehit olan polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin içinde ve dışında birliğimize kasteden bütün terör örgütleriyle sonuna kadar kararlı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Bakan Gül, Antalya’nın Aksu ilçesindeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Tesisleri’nde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Ceza ve İnfaz Kurumları X. Yıllık Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
Burada konuşan Bakan Gül, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırıya değinerek, “Şehit olan polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin içinde ve dışında birliğimize kasteden bütün terör örgütleriyle sonuna kadar kararlı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir suretle milletimizin huzuruna kastedemeyecek bir hale gelinceye kadar terörle mücadelemizi başarılı ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Ülkemizin yanı başında bir terör devletine, terör koridoruna da asla izin vermeyeceğiz. Canla başla bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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