Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle dikkat çeken meyvenin, Antalya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretim çalışmaları olumlu sonuçlandı Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal: İçeriğinde yüksek antosiyanin, antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerinin yanı sıra, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko, B1, B2, B6 minerallerinin de olması, meyvenin biyokimyasal içeriklerini daha da zenginleştiriyor” “Yapılan bilimsel çalışma sonuçlarına göre, aronya meyvesinin bağışıklığı güçlendirici etkisinin olduğu, birçok hastalık ve hatta kanser türlerine karşı koruyucu etkisinin olduğu belirtiliyor”

İHA

Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle dikkat çeken meyvenin, Antalya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretim çalışmaları olumlu sonuçlandı Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal: İçeriğinde yüksek antosiyanin, antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerinin yanı sıra, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko, B1, B2, B6 minerallerinin de olması, meyvenin biyokimyasal içeriklerini daha da zenginleştiriyor” “Yapılan bilimsel çalışma sonuçlarına göre, aronya meyvesinin bağışıklığı güçlendirici etkisinin olduğu, birçok hastalık ve hatta kanser türlerine karşı koruyucu etkisinin olduğu belirtiliyor”

Bağışıklığı güçlendirici etkisi nedeniyle ‘Süper meyve’ ve ‘Sağlık meyvesi’ olarak adlandırılan aronya meyvesinin Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretim çalışmaları olumlu sonuçlandı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal, son dönemlerin gözde meyvesi olarak dikkat çeken aronya meyvesi hakkında bilgi verdi. Aronya meyvesinin, anavatanı Kuzey Amerika olan üzümsü bir meyve türü olduğunu belirten Doç. Dr. Nafiye Ünal, aronyanın son birkaç yıldır ülkemizde ve dünyada popülerliğinin arttığını kaydetti. Doç. Dr. Ünal, aronya meyvesinin dünyada ABD, Almanya, Rusya ve Polonya ile birçok Avrupa ülkesinde yetiştiriciliğinin yapıldığını, ülkemizdeki geçmişinin ise oldukça yeni olduğunu ve ülkemizde ilk hasat tarihinin 2016’ya dayandığını ifade etti.

“Yüksek rakımlı yerlere uygun”
Türkiye’de serin ılıman iklime sahip, kışları serin geçen her türlü alanda bu bitki türünün yetiştiriciliğinin yapılabildiğine vurgu yapan Ünal, “Son 12 yıldır üretim alanlarında hızlı artışlar oldu. Antalya ili kapsamında yaptığımız adaptasyon çalışmalarında bu bitkinin, yüksek rakımlı alanlarda yetiştiriciliğe uygun olduğunu gözlemledik. Özellikle yaşadığımız pandemi döneminin etkisiyle tüketicilerin, bağışıklık sistemini güçlendirici sağlıklı gıdalara yönelimi arttı. Buna bağlı olarak aronya üretimine yönelik yatırım ve girişimler de hız kazandı” diye konuştu.

“Sağlık meyvesi olarak biliniyor”
Aronyanın antioksidan özellikli fenolik bileşikleri yüksek oranda içeren bir meyve türü olmasından dolayı tüm dünyada ‘Süper Meyve’ ve ‘Sağlık Meyvesi’ olarak da bilindiğini belirten Ünal, “Aronya meyvesinin içeriğinde yüksek antosiyanin, antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerinin yanısıra, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko, B1, B2, B6 minerallerinin de olması, meyvenin biyokimyasal içeriklerini daha da zenginleştiriyor. Yapılan bilimsel çalışma sonuçlarına göre, aronya meyvesinin bağışıklığı güçlendirici etkisinin olduğu, birçok hastalık ve hatta kanser türlerine karşı koruyucu etkisinin olduğu belirtiliyor. Bu nedenle pandemi sürecinde meyveye ilgi de arttı” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Nafiye Ünal, aronya meyvelerinin taze ve kuru meyve olarak tüketilebildiği ve işlemeye de çok uygun bir meyve türü olduğunu belirterek, aronyanın meyve suyu, çay, sirke, reçel, dondurma, yoğurt, sos, besin takviyesi, enerji içecekleri gibi alanlarda da kullanıldığına dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi
YEREL HABERLER Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi
Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz - Yeniden
YEREL HABERLER Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna ...
Bakan Gül: "Şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde şehit olan polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" "Ülkemizin içinde ve dışında birliğimize kasteden bütün terör örgütleriyle sonuna kadar kararlı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" "Ülkemizin yanı başında bir terör devletine, terör koridoruna da asla izin vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Bakan Gül: "Şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum. ...
Bakanı Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (1)
YEREL HABERLER Bakanı Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna ...
9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 'Çevre ve İnsan' temasıyla kapılarını açmaya hazırlananan furda, itfaiye ve yangınla mücadele ile ilgili özel bir çalışma gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel ...
Dalış tutkusuyla Belçika'dan Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Dalış tutkusuyla Belçika'dan Antalya'ya geldi
Kepez’den Toroslara uzanan pedal yarışı
YEREL HABERLER Kepez’den Toroslara uzanan pedal yarışı
Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi
YEREL HABERLER Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu ...
Antalya OSB'den İran'a ihracat köprüsü Antalya OSB, İran'ı Kish Adası alım heyetine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Antalya OSB'den İran'a ihracat köprüsü Antalya OSB, ...
Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak
YEREL HABERLER Akaryakıt sektörü uzağa gitmeden kazanacak
Alanya HEP’te mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Alanya HEP’te mezuniyet heyecanı
Antalya’da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Antalya’da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda ...
Antalya’da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Antalya’da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda ...
Finike'de evlenen çifte kripto para takıldı
YEREL HABERLER Finike'de evlenen çifte kripto para takıldı
Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası sona erdi
Antalya'da iyilik için kulaç attılar
YEREL HABERLER Antalya'da iyilik için kulaç attılar
Boyu kadar balığı oltayla avlayan gencin sevinci kameralara yansıdı 42 kiloluk akya balığını tuttuğunu gören genç, ‘Oha, rekor’ diyerek omuzladığı balığı kaldırıp öptü
YEREL HABERLER Boyu kadar balığı oltayla avlayan gencin sevinci ...
Tütüncü’den müftülere ‘hafta’ ziyareti
YEREL HABERLER Tütüncü’den müftülere ‘hafta’ ziyareti
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu Antalya’da kağıt ve plastik atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek çevreye korku saçtı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ...
Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp içeri girdi
YEREL HABERLER Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp içeri ...
Tütüncü, yabancı konukları ağırladı
YEREL HABERLER Tütüncü, yabancı konukları ağırladı
Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın
YEREL HABERLER Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın
Antalya'da sobadan zehirlenen çift öldü
YEREL HABERLER Antalya'da sobadan zehirlenen çift öldü
Patara Antik Kenti’nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı İki farklı kamera ile oluşturulan 2 bin fotoğraf kartpostallık bir görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Patara Antik Kenti’nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı İki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.