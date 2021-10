Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İHA AR-GE Merkezi açıldı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 ArGe Merkezi’nin açılış projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevrimiçi olarak katılımı ile Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İHA ARGE Merkezi açıldı.

Törene çevrimiçi olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Ersin Yazıcı ile birlikte Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İHA ARGE Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevrimiçi olarak katıldığı etkinliğe Vali Yazıcı’nın yanı sıra Antalya Millet Vekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik katıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 ArGe Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Bu sabah Afyon'daki kazada hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimden tüm evlatlarımıza verimli bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Eylül ayı itibariyle yüz yüze eğitime geçtik. Yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra öğretmenlerimizi öğrencileriyle kavuşturmanın sevincini yaşadık. 81 vilayetimizin tamamında eğitim öğretinin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk. 5. haftasını geride bırakan eğitim faaliyetimiz başarıyla devam ediyor. Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitiminin sürdürülebilmesi için gayret gösterdiğini görüyoruz. Bu işbirliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız lazım.” dedi.



Yeni Çekim Merkezleri Olacak

Ar–Ge merkezlerinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bugün 1000 okul projesinin yanı sıra 50 ArGe Merkezimizin de açılışını yapıyoruz. ArGe merkezlerini son derece önemli buluyoruz. ArGe merkezleriyle öğrencilerimiz okullarından başlayarak ekonomimize katkı sunacaklardır. Öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken yeni teknolojilerin takip edilmesi de kolaylaşacaktır. Bu okullarımız yeni çekim merkezleri olacaktır. Mesleki ve teknik eğitimini destekleyici politikalarımızın sonuçlarını birçok alanda görüyoruz. 28 Şubat döneminin katsayı zulmünün kalkmasıyla bu okullara yönelik önyargı da önemli derecede kırıldı.” ifadelerini kullandı.



Öğrencilerimiz Artık Mesleki Eğitimi Daha Fazla Tercih Ediyor

Son zamanlarda mesleki eğitime ilginin arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Üreticilerimiz, resmi kurumlarımızda lise çağında verilen mesleki eğitiminin değerini çok daha iyi anlamıştır. Eğitim, üretim, istihdam çevrimi de güçlenmiştir. Liselere geçiş sisteminde başarı gösteren öğrencilerimiz artık mesleki eğitimi daha fazla tercih ediyor. Meslek liselerimiz artık patent alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyorlar. Bu okullarımızın başarıları arttıkça mesleki eğitime ilgi de yükseliyor. Yıl içinde 803 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapılmış ve bunların 188'i tescil edilmiştir. Meslek lisesi mezunlarımızın üniversite sınavlarındaki başarı grafiğinin de giderek yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde konuştu.



Mesleki Eğitimde Müjdeler Açıklandı

Mesleki liselere yönelik müjdeleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve işsizlik oranın azalması için 2 yeni düzenleme yapıyoruz. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. 2. olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin ücretlerini de artıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak. Her iki hedef ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız.”



Dünya Çapında Tanınan Bir Lise Olacağız

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konuşmasının ardından Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojileri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne canlı olarak bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Yazıcı’dan okul hakkında bilgi aldı. Açılışta Konuşan Vali Yazıcı; “2017 yılında proje okul olan lisemizde bugün İHA ArGe Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 334 öğrenci ve 30 öğretmen ile başarılı bir eğitim sürdüren okulumuza Milli Eğitim Bakanımız 10 gün önceki ziyaretinde ArGe merkezi kurulmasına karar verdi. Bu, okulumuzun kalitesinin %1’lik dilime aday olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ayrıca önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzda hazırlık sınıfı da okutulacaktır. İnanıyoruz ki burada açılan İHA ArGe merkeziyle okulumuzun kalitesi, seviyesi ve dünyada bilinirliği bir kat daha artacaktır. Okulumuza bu merkezin kazandırılmış olması mevcutta bulunan uçabilen iki uçağımız ve donanımlı atölyelerimiz yanında böyle bir merkeze sahip olması okulumuzu dünya çapında tanınan bir lise pozisyonuna çıkaracaktır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Vali Yazıcı’nın konuşmasının ardından programa çevrimiçi olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İHA ArGe Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.