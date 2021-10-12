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Başpehlivan Orhan Okulu, omzundan ameliyat oldu

DHA

Başpehlivan Orhan Okulu, omzundan ameliyat oldu


Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA) -TARİHİ Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarından Orhan Okulu, omzundaki yırtık nedeniyle ameliyat oldu.
Başarılı bir operasyon geçiren başpehlivan Okulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok şükür omuz ameliyatımız başarılı geçti. Allah hiçbir sporcu kardeşimize sakatlık vermesin" dedi.
Orhan Okulu´nun hocası Kemal Yılmaz ise, "İyi başladığımız 2021 sezonunda üst üste yaşanan sakatlıklardan dolayı kötü bir sezon geçirdik. Sezonun bitmesine birkaç hafta kala omzundaki ciddi yırtıktan dolayı Orhan ameliyat olmak zorunda kaldı. İnşallah yaklaşık 1 ay sonra antrenmanlara başlayacağız. Önümüzdeki sezona inşallah hazır bir şekilde başlayacağız" şeklinde konuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Fatih Yıldız, Başpehlivan Okulu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN
2021-10-12 10:08:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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