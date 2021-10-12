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Kardeşini öldüren sanık: "Kaçmaktan usanmıştım, o gün ya o ölecekti ya ben" Ağabeyini öldüren sanık hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar ceza istendi

İHA

Kardeşini öldüren sanık: "Kaçmaktan usanmıştım, o gün ya o ölecekti ya ben" Ağabeyini öldüren sanık hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar ceza istendi

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde zeytin ağacı yüzünden yaşanan tartışma sonrasında kardeşi Hüseyin Baran’ı tüfekle öldüren Mustafa Baran hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar ceza istendi. Mahkemede savunma yapan sanık kardeş, "Kaçmaktan usanmıştım. Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben. Olaydan dolayı pişmanım, keşke ben ölseydim" dedi.
Manavgat Demirciler Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının kesilmesi yüzünden aralarında çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı (64) tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Baran'ın (62) yargılanmasına Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Edinilen bilgiye göre, Demirciler Mahallesi Külcüler Sokak Kayabaşı mevki'inde mülkiyeti hazineye ait araziye bir süre önce 5 kardeş tarafından zeytin ağacı dikildi. 16 Martta araziye gelen Hüseyin Baran ile kardeşi Mustafa Baran arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Mustafa Baran, ağabeyi Hüseyin'i av tüfeğiyle vurmak suretiyle öldürdükten sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Jandarma tarafından Sanayi Mahallesindeki evinde yakalanan Mustafa Baran, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, cinayete konu olan arazinin kullanımından kaynaklı taraflar arasında sorunların bulunduğu aktarılırken, olayın tasarlanarak işlediğine dair delil elde edilemediği belirtildi. İddianamede Mustafa Baran'ın 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan yargılanması talep edildi.
Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Baran, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu. Olayla ilgili esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanık ile ölen Hüseyin Baran’ın öz kardeş oldukları ve aralarında yaklaşık 10 yıldır arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunduğunu belirterek “Olay günü sanığın tarlaya gittiği, olayda kullandığı tüfeğin aracında bulunduğu, sanığın ekmiş olduğu soğanlara gübre atmaya başladığı sırada maktul Hüseyin’in olay yerine geldiği, taraflar arasında arazide bulunan zeytin ağaçlarının kesilmesinden dolayı tartışma yaşandığı, yaşanan tartışmanın devamında maktul Hüseyin’in Mustafa’yı elinde nacakla kovalamaya başladığı, bir süre sonra sanık ile maktulün boğuşmaya başladığı akabinde sanığın eline aldığı tüfekle maktule ateş ederek öldürdüğü anlaşılmıştır. Maktul Hüseyin Baran’a ait giysiler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde atışın ‘uzak atış’ olduğu tespit edilmiştir. Sanığın öldürme eylemi öncesinde maktulle yaşamış olduğu tartışma ve arbedenin ‘haksız tahrik’e neden olduğu ve eylemi haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği anlaşılmıştır” ifadelerini kaydetti.
Savcı esas hakkında görüşünde cinayetin haksız tahrik altında işlendiğini belirterek, sanık Mustafa Baran’ın 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme başkanı tarafından savcının esas hakkında görüşüne karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Mustafa Baran, “Dosyaya bakılırsa bu şahıslardan 10 yıldır kaçtığım anlaşılır. Kaçmaktan usanmıştım. Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben. Olaydan dolayı pişmanım, keşke ben ölseydim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.
Duruşmada tarafların avukatları savcının esas hakkındaki görüşüne karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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