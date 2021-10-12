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Kaş'ta halı sahalar tamamlandı, çevre düzenlemesi yapılacak

İHA

Kaş'ta halı sahalar tamamlandı, çevre düzenlemesi yapılacak

Kaş ilçesinde belediye tarafından yürütülen halı saha yapım çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı.
Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halı sahaların Karadağ, Üzümlü, İslamlar ile Kasaba ve Uğrar Mahallesi'nin birlikte kullanabileceği Seyirçam mevkisinde yapıldığı belirtildi.
Karadağ Mahalle Muhtarı Hüseyin Yalçın, yaptığı açıklamada, öncelikle gençlere önem vermek gerektiğini vurgulayarak, mahallede halı saha projesinin başladığını ifade etti.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a teşekkür ettiğini kaydeden Muhtar Yalçın, “Başkan ile yaptığımız istişareler sonucunda mahallemizde gençler için halı saha yapmaya karar verdik. Sahanın temeli atıldı. Soyunma odası kabinleri yapıldı. Yakın zamanda hizmete açılacak.” dedi.
İslamlar Mahalle Muhtarı Bayram Köprücü ise “Başkanımızdan halı saha talep ettik. Bize söz verdi. Mahallemize halı saha yapılıyor. Bu konuda gençler çok memnun ” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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