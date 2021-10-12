ALKÜ’DEN tarihi sempozyum

Alanya’nın fethinin 800’üncü yıl dönümü onuruna, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” düzenlenecek.

2122 Ekim 2021 tarihlerinde ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu ve Kestel Yerleşkesi Amfitiyatroda düzenlenecek olan sempozyumda, 27 farklı üniversiteden ve çeşitli kurumlardan gelecek katılımcılara ev sahipliği yapılacak. Çevrim içi ve yüz yüze gerçekleşecek olan sempozyumda 13 oturumda 53 bildiri sunulacak. Alanya’nın kültürel zenginliklerine ışık tutmanın yanı sıra Alaiye’nin fethinden günümüze kadar olan tarihsel sürece, bölgenin dil özelliklerine ilişkin yeni bilgi ve yaklaşımların ortaya konulması hedeflenen sempozyumda, alanında uzman bilim insanları yer alacak. Alanya’ya yönelik birçok araştırmanın, bu organizasyonda katılımcılarla paylaşılacağı sempozyumda tarihî konular coğrafya içerisinde tetkik edilerek, Sultan Alaaddin ve halefleri tarafından kışlak olarak kullanılan Alaiye’nin günümüze kadar uzanan tarihi, kültürü, dili ve mimarisi geniş kapsamlı olarak ele alınacak.



"Meslektaşlarımıza tarihi bir çağrıda bulunduk"

Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ALKÜ’de kurulması için büyük çaba gösterdiklerini belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Merkezimizin, Alanya’mızın tarihine ışık tutmasına yönelik çalışmalarına devam etmesine büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle Alanya’nın fethinin 800’üncü yıl dönümü onuruna meslektaşlarımıza tarihi bir çağrıda bulunduk.” dedi.

Sempozyum içeriği hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Düzenlediğimiz bu tarihi sempozyum dahilinde Alaaddin Keykubat Dönemi’ne ait sikkeler de sergilenecek. Ayrıca Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü ve Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenecek olan halk müziği konseri ile katılımcılara güzel bir müzik ziyafeti sunulacak. Üniversitemiz Halk Oyunları Topluluğu gösterisinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni İrfan Gürdal ve orkestrasının eşliğinde Türk dünyası ezgileri dinletisi katılımcılar ve öğrencilerimiz ile buluşacak. Sempozyum sonunda Alanya’nın tarihî ve kültürel güzelliklerini de katılımcılarımıza tanıtmak amacıyla Alanya Kalesi ve Alanya Arkeoloji Müzesi gezisi ile yat gezisi gerçekleştirilecek. Biz ALKÜ yönetimi olarak önümüzdeki yıllarda da Alanya’nın tarihine ve kültürüne düzenleyeceğimiz seminer ve konferanslarla katkı vermeyi sürdürme gayesindeyiz.” diye konuştu.

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