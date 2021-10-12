Şüpheli valize müdahaleyi, kahvaltı yaptıkları banktan izlediler

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir banka şubesinin önünde ATM'ler üzerine bırakılan valizden kitaplar ve bıçak çıktı. Çevredekilerden bazıları şüpheli valize müdahaleyi görüntülerken, bazıları da oturdukları bankta kahvaltı yaparak bu anları izledi.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. ATM üzerine bırakılan valizi fark eden güvenlik görevlisi, polise haber verdi. Adrese gelen polis, caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı polis özel kıyafetini giyerek çantaya müdahale etti. Çevredekilerden bir bölümü ikazlara rağmen cep telefonuyla görüntü almaya çalışırken, bazıları ise çalışmaları izlerken kahvaltı yaptı. Uzman ekiplerin incelediği valizden kitap ve bıçak çıktı. Cadde, bir saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-12 12:09:09



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