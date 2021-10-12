Eylülde sıcaklıklar normale döndü



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2021 yılında ocak ayından itibaren mart ayı haricindeki tüm aylarda normalin üzerinde yaşanan sıcaklıklar, eylül ayında uzun yıllar ortalamasıyla aynı seviyede gerçekleşti. Eylülde en düşük sıcaklık eksi 4.7 derece ile Horasan'da, en yüksek sıcaklık 43.7 derece ile Cizre'de yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık sıcaklık verilerinin yer aldığı '2021 Yılı Eylül Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1981-2010 Normallerine Göre Mukayese' raporu yayımlandı. Eylül ayı, yılın 9 aylık döneminde mart ayı haricinde, aşırı sıcaklıkların görüldüğü diğer ayların aksine mevsim normallerinde yaşandı. 2021 Yılı Eylül Ayı Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi raporuna göre ise yeni ekstrem (minimum) sıcaklık, eksi 4.7 dereceyle Horasan'da gerçekleşti.

MEVSİM NORMALLERİ ALTINA İNEN YERLER

2021 yılı eylül ayı genel değerlendirmesine göre, ortalama sıcaklıklar Sivas, Yozgat, Zara, Kaman, Yunak, Seydişehir, Ulukışla, Sivrihisar Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Boyabat, Tosya, Nallıhan, Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında görüldü.

MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDEKİ YERLER

Çanakkale, Bandırma, İzmir, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Milas, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Anamur, Silifke, Mersin, Finike, Acıpayam, Köyceğiz, Demre, Karataş, Samandağ, İnebolu, Iğdır, Erciş, Başkale, Yüksekova, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

EN DÜŞÜK HORASAN, EN YÜKSEK CİZRE'DE

Ülkenin diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında sıcaklıklar ölçülürken, uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı gibi bu yıl eylül ayı ortalama sıcaklığı da 20.5 derece gerçekleşti. Eylül ayında en düşük sıcaklık eksi 4.7 dereceyle Horasan'da, en yüksek sıcaklık ise 43.7 dereceyle Cizre'de tespit edildi.

MARMARA 0.3 DERECE ISINDI

Marmara'da ortalama sıcaklıklar Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale çevrelerinde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20 derece olan Marmara'da, 2021 Eylül ayı 20.3 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık 5.2 derece Balıkesir'de, en yüksek ise 36.1 derece Gönen/Balıkesir'de tespit edildi.

EGE'DEKİ ARTIŞ 0.5 DERECE

Ege'de ortalama sıcaklıklar İzmir, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Seferihisar, Selçuk, Nazilli, Milas çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında oldu. Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 21.7 derece olan Ege'de, 2021 Eylül ayı 22.2 dereceye yükseldi. En düşük sıcaklık 2.2 derece Simav'da, en yüksek 37.9 derece Yatağan'da tespit edildi.

AKDENİZ'DE 0.6 DERECE ARTIŞ

Akdeniz'de ortalama sıcaklıklar Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Anamur, Silifke, Mersin, Finike, Acıpayam, Köyceğiz, Demre, Karataş, Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.7 derece olan Akdeniz'de, 2021 Eylül ayı 24.3 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık eksi 0.1 derece Göksun'da, en yüksek 38 derece Manavgat'ta yaşandı.

İÇ ANADOLU 5.9 DERECE ISINDI

İç Anadolu'da ortalama sıcaklıklar Sivas, Yozgat, Zara, Kaman, Yunak, Seydişehir, Ulukışla, Sivrihisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17.8 derece olan İç Anadolu'da, 2021 Eylül ayı 23.7 dereceye yükseldi. En düşük sıcaklık eksi 2.4 derece Kangal'da, en yüksek 34.2 derece Kırşehir'de tespit edildi.

KARADENİZ'DE SICAKLIK DÜŞTÜ

Karadeniz'de ortalama sıcaklıklar Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Boyabat, Tosya, Nallıhan, Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında kaldı. İnebolu çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18.7 derece olan Karadeniz'de, 2021 Eylül ayı 18.0 dereceye düştü. En düşük sıcaklık 2.3 derece Bayburt'ta, en yüksek 34.9 derece Oltu'da yaşandı.

DOĞU ANADOLU NORMALE YAKIN

Doğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar Iğdır, Erciş, Başkale, Yüksekova çevrelerinde mevsim normalleri üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18.1 derece olan Doğu Anadolu'da, 2021 Eylül ayı 18.5 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık eksi 4.7 derece Horasan'da, en yüksek 37.7 derece Iğdır'da tespit edildi.

GÜNEYDOĞU'DA NORMAL GEÇTİ

Güneydoğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar Ceylanpınar'da mevsim normalleri üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25.6 derece olan Güneydoğu'da, 2021 Eylül ayı 25.7 derece oldu. En düşük sıcaklık 7.4 derece Batman'da, en yüksek 43.7 derece Cizre'de tespit edildi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-10-12 12:15:57



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