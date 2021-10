AGC’de devir teslim

Antalya Gazeteciler Cemiyetinde (AGC) devir teslim töreni yapıldı. İdris Taş, görevi Mevlüt Yeni'den devraldı.

AGC’de düzenlenen törende konuşan Yeni, ise AGC'nin 15 yıl sonra tarihi anlardan bir tanesini yaşadığını söyledi. Her yeni başlangıcın beraberinde güzellikler, heyecan ve enerjiyi getireceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Yeni, "AGC büyük bir kurudur. Bu cemiyeti kurumsallaştıracağız diye yola çıkmıştık. Genel kuruldan sonra şehrin bize olan ilgisini gördüğümde buranın kurumsallaştığını gördüm. Bıraktıktan sonra bunu çok daha objektif olarak gördüm. Görevi büyük bir güven, keyif ve heyecanla devrediyorum." dedi.



"Konut müjdesi "

Yeni, konut projesiyle ilgili ise şu bilgileri verdi: “ Üyelerimizin bir çoğu kirada oturuyor. Konut yapımını artık kooperatif kurarak çözemiyoruz. Bütün şehir olduktan sonra hiçbir belediye arsa vermiyor. Eskiden arazi veriyordu, bir çok arkadaşımı ev sahibi oldu. Şimdi ihale yapmadan hiçbir belediye kooperatife yer tahsisi yapmıyor. Uzun zamandır çalışıyoruz bu konu üzerinde. Bu benim sözüm olduğu için başkan adaylarımıza açıklamadım, onların haberi olmadan ben çalışmayı sürdürdüm. Birebir görüşmede dahi kimse bulunmadı. Biraz da gizlilik içinde yürüttük. Şimdi Milli Emlak Daire Başkanlığının önerisiyle bulduk. Aksu ilçesinde olan bir yer. Çok hızlı bir şekilde gereğini yapacağız. Protokol imzalandıktan sonra ben çekileceğim. Bu işin garantörüyüm. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük, konuyu yakından takip edeceğini söyledi” dedi.

Yeni, Taş ile Bakan Çavuşoğlu’nu Ankara’ya ziyaret edeceklerini ve birkaç ay protokolünü imzalayacaklarını bildirdi.



"Her ay bir proje"

Taş ise gençliğinin ilk yıllarının AGC’de geçtiğini ve çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatarak, “ AGC çocuğum gibi bakıyorum. Başkanlık olur olmaz o şekilde girdim seçime. Bundan sonraki süreçte gece gündüz ekip arkadaşlarımla yılmadan yorulmadan mücadele edeceğiz. Her oyun hakkını vermeye çalışacağım. Her medya kuruluşuna eşit davranacağız. AGC’de her gün bir yönetim kurulu üyesi göreceksiniz.Sizin ihtiyaçlarınıza cevap verecek. Başkan Mevlüt Yeni çok güzel projelere imza attı. Beraber çalıştık, bana verilen her görevi yerine getirdim. Bundan sonrada yerine getirmeye devam edeceğim” diye konuştu.

Taş, başkanlığı döneminde her ay bir proje yapma gayreti içinde olacaklarının altını çizdi. Cemiyeti kurmak kadar, korumanın da önemli olduğunun altını çizen Taş, “ Başkanıma hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu(AGF) ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ise birlikte yol alabileceklerini belirterek, yeni yönetiminin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Gazeteci Songül Başkaya, katkılarından dolayı Yeni'ye, göreve yeni seçilen Taş'a çiçek takdim etti.

Öte yandan AGC'de idari yönetmen olarak 15 yıldır görev yapan Mediha Düden'in Taş, döneminde de görevine devam edeceği bildirildi.

