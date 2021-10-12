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AÜ'nün Mimarlık Fakültesi öğrencileri öğrencileri ödülleri topladı Öğrenciler, “Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışmasında” birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görüldü

İHA

AÜ'nün Mimarlık Fakültesi öğrencileri öğrencileri ödülleri topladı Öğrenciler, “Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışmasında” birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görüldü

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, “Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışmasında” ödül kazanan AÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerini ağırladı.
Mimarlık Fakültesi öğrencileri özgün projeleriyle katıldığı “Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışmasında” birincilik, ikincilik ve üçüncülük dahil olmak üzere ödülleri topladı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Özkan’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zuhal Kaynakçı Elinç de eşlik etti. Ziyarette dereceye giren öğrenciler Helin Balaban, Beyza Demir, Ecir Ülgen Karagöl ile eserleri sergilenmeye layık görülen öğrenciler Zeynep Atak, İbrahim Simsar, Ekin Elinç, Aleyna Çakal, Zeynep Doksöz, Raziye Dilara Türk, Beyza Sarıkcıoğlu yer aldı.
"Ödüller nitelikli eğitimin göstergesi"
Öğrencilerin bu tür yarışmalara katılmalarının önemli olduğunu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda katılımı artırmak için öğrencileri teşvik etmek gerektiğini söyleyen Rektör Özkan, öğrencilerin yarışmada yer alan eserlerinin üniversiteye kazandırılarak farklı yerlerde sergilenmesinin de öğrencileri teşvik amacından güzel olacağını söyledi. Rektör Özkan “Öğrencilerimizin aldıkları eğitimlerin ürüne dönüşmesini görmek hem bizler hem de kendileri için oldukça gurur verici. Çünkü bu süreçte hem öğreniyorlar, hem de öğrendiklerinin kendilerine katkılarını görüyorlar. Elde ettikleri dereceler aynı zamanda aldıkları eğitimin niteliğinin de göstergesi. Bu bakımdan Akdeniz Üniversitesi olarak sektöre donanımlı, kendini yetiştirmiş, başarılı öğrenciler yetiştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Hem emeği geçen hocalarımızı hem de öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
"Sektör ve öğrenciler için önemli kazanımlar"
Yarışmalarda yer almanın üniversite sanayi iş birliğini güçlendirmesi bakımından da önemini vurgulayan Özkan, “Bu yarışmalara katılmak, hem üniversitemiz açısından hem de öğrencilerin portföyleri açısından çok değerli oluyor. Öğrenciler sektör temsilcileriyle daha fazla buluşuyor ve okul sonrasında iş bulma imkanları daha da yükseliyor. Yarışmalar hem üniversite için hem öğrenciler için hem de sektör temsilcileri için önemli kazanımlar doğuruyor”dedi.
Aralarında yeni mezun öğrencilerinde yer aldığını söyleyen Rektör Özkan, “Ziyaretten dolayı çok memnun oldum. Mezun öğrencilerimize hayatta başarılar diliyorum. İnşallah Akdeniz Üniversitesi bayrağını coşkuyla dalgalandırırsınız.” ifadelerini kullandı.
"127 tasarım yarıştı"
Bu yıl ilki düzenlenen “Gülsüm Güral Seramik Tasarım Yarışması Ödüllerine katılan 127 tasarımdan 25’i ön elemeyi geçti. Seçici kurul üyeleri tarafından özgünlük, renk ve yüzeyin kullanımı, tasarımın mekan ile uyumu, tasarımın ticarileşme potansiyeli kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde, hikayeleriyle ilham veren 13 tasarım, ödül töreninde sergilenmeye değer gördü.
Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen ödül töreninde Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zuhal Kaynakçı Elinç de öğrencileri yalnız bırakmadı. Tasarımlarıyla ilk 3’te yer alan Akdenik Üniversitesi öğrencilerine ödülleri NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ve eşi Gülsüm Güral tarafından takdim edildi. Yarışmada dereceye giren tasarımların dev seramik baskıları da törende sergilendi.

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