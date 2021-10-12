Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, belediyenin getirdiği yemek kapıda kaldı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Cihandur Bayık (63), yalnız yaşadığı evinde bakıcısı tarafından ölü bulundu. Bir süre önce kalp krizi geçirdiği belirtilen Bayık için belediyenin gönderdiği yemek ise kapıda kaldı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Kazım Karabekir Caddesi 6328 Sokak'ta meydana geldi. Sürekli alkol aldığı ve geceyi bir arkadaşı ile geçirdiği belirtilen Cihandur Bayık, sabaha karşı geldiği evinde uykuya daldı. Kahvaltı için Bayık'ı uyandırmak isteyen bakıcısı Dilek A., hareketsiz yattığını fark edince durumu önce komşularına daha sonra sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cihandur Bayık'ın öldüğü belirlendi. Bayık'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Komşularının ve belediyenin yardımlarlarıyla yaşamını sürdürdüğü belirtilen Bayık için belediyenin getirdiği yemek ise kapıda kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-12 14:49:49



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