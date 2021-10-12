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Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Başıbüyük'ü ağırladı Vali Ersin Yazıcı: "Ortak projelerle Antalya’yı sağlık turizminde daha ileriye taşıyacağız" "100 binde haftalık vaka sayısında 39,83 ile Antalya’mız Türkiye genelinde 2’nci sırada yer aldı" " Maske-mesafe-temizlik kurallarına uyarak ve aşılama oranımızı daha da yükselterek bu düşüşü sürdürerek şehrimizi korona virüs riskine karşı korumaya devam edeceğiz"

İHA

Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Başıbüyük'ü ağırladı Vali Ersin Yazıcı: "Ortak projelerle Antalya’yı sağlık turizminde daha ileriye taşıyacağız" "100 binde haftalık vaka sayısında 39,83 ile Antalya’mız Türkiye genelinde 2’nci sırada yer aldı" " Maske-mesafe-temizlik kurallarına uyarak ve aşılama oranımızı daha da yükselterek bu düşüşü sürdürerek şehrimizi korona virüs riskine karşı korumaya devam edeceğiz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. İsmail Başıbüyük’ü kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Vali Yazıcı, ortak projelerle Antalya’yı sağlık turizminde daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.
Turizmin başkenti Antalya’da İl Sağlık Müdürlüğü görevine Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük atandı. Dr. İsmail Başıbüyük’ü kabul ederek yeni görevinde başarılar dileyen Vali Yazıcı, Antalya’nın turizm ve tarımda olduğu kadar sağlık yönünde de öncü şehirlerden olduğunu belirterek ortak projelerle Antalya’yı özellikle sağlık turizminde daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Antalya vaka oranında en düşük ikinci şehir"
Ziyarette pandemiye de ayrı bir parantez açan Vali Yazıcı, korona virüsün halen hayatımızda olduğunu ve önlemlere dikkat etmemiz gerektiğine vurgu yaptı.
Dr. İsmail Başıbüyük’ün Şırnak’ta pandemiyle ilgili başarılı çalışmalar yürüttüğüne değinen Vali Yazıcı; “İl Sağlık Müdürümüz Şırnak’ta pandemiye karşı önemli başarılara imza attı. Umarım bu başarıların devamı Antalya’mızda da devam edecek. Hepimizin bildiği gibi Antalya pandemi döneminden en çok etkilenen illerin başında geliyor. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu turizm ve tarımdan elde eden ilimizde turizm pandemi dönemiyle birlikte büyük zorluklar yaşadı. Buna bağlı olarak esnafımızda bir hayli sıkıntı çekti. Aşılama ve tedbirlerle pandemide olumlu yönde düşüş sürüyor. Geçen hafta açıklanan illere göre 100 binde haftalık vaka sayısında 39,83 ile Antalya’mız Türkiye genelinde 2’nci sırada yer aldı. Antalya’mızda maskemesafetemizlik kurallarına uyarak ve aşılama oranımızı daha da yükselterek bu düşüşü hep birlikte sürdürerek şehrimizi korona virüs riskine karşı korumaya devam edeceğiz” dedi

"Sağlık turizmi alt yapısı"
Özellikle günümüzde alternatif turizm çeşitlerinin önem kazandığına dikkat çeken Vali Yazıcı, sağlık turizminin çok önemli bir fırsat olduğunu ve dünyada giderek önem kazandığını dile getirdi.
Vali Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti: “Antalya; denizi, kumu, güneşi ve tarihi dokusuyla çok güzel bir yer. Sahip olduğu doğa ve iklimin yanı sıra, Antalya tarihi ve kültürel değerlerin zenginliğiyle turistlerin beklentilerini karşılaması açısından bize sonsuz fırsatlar sunmaktadır. Turizmin başkenti bu güzel şehrimizde turizmi daha fazla nasıl çeşitlendirebileceğimiz adına sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Turizmi çeşitlendirme noktasında sağlık turizmi çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Antalya’nın sağlık turizmi konusunda çok önemli bir altyapısı var. Bu konuyu çok iyi değerlendirerek değere dönüştürmeliyiz. Antalya’nın sağlık turizminden gerekli payı alması için ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yeni görevinizin Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”
İsmail Başıbüyük, iyi dilekleri için Vali Yazıcı’ya teşekkür ederek Antalya’nın sağlık turizmi konusunda potansiyelinin yüksek olduğunu ve bunu daha ileriye götürmek için çok çalışacaklarını ifade etti.

Dr. İsmail Başıbüyük hakkında
Dr. İsmail Başıbüyük 01.05.1985 tarihinde Bayburt’ta doğdu. Lisans eğitimini 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. İlk görevine 2009 yılında Pratisyen Hekim olarak Bayburt Devlet Hastanesi’nde başladı. Uzmanlığına Üroloji alanında 2010 yılında başlayan Başıbüyük, 20162018 yılları arasında Cizre Devlet Hastanesinde, 20182021 yılları arasında ise Şırnak İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştır. 11.10.2021 itibariyle de Antalya İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlamıştır.

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