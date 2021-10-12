Muratpaşa’da Akdeniz’in geleceği konuşulacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1214 Kasım tarihleri arasında küresel ısınma üst başlığı altında ağırlıklı olarak su konusunun tartışılacağı “Akdeniz’in Geleceği” başlıklı bir sempozyum düzenleyeceklerini söyledi.

Başkan Uysal, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve hal esnafının karşıladığı Başkan Uysal, toptancı hal esnafıyla buluşmasında yeni sezonunun hem üreticinin hem de tüketicinin kazandığı bir dönem olmasını diledi.

Bunun için üretimin bol olması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, bu konuda yaşanan tehditlere dikkat çekti. Başkan Uysal, “Bildiğiniz gibi su kaynaklarımız hızla yok oluyor. Küresel ısınma her yeri olduğu gibi bir fazla Antalya’mızı etkiliyor” dedi. Bunun kendilerine ‘yapılması gereken makul şeyleri yapma yükümlülüğü’ getirdiğini dile getiren Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Bütün yetkili kurumlar, ülkenin bütün dinamikleri olarak su konusunda şimdiden gelecekle ilgili tedbir alınması gerekiyor. Planlanma yapması gerekiyor. Gerekli düzenlemelerin su kullanım şekillerinin ortaya konulması gerekiyor. Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak, Akdeniz’in geleceğini, su konusu başta olmak üzere konuşmak istiyoruz. 1214 Kasım’da Akdeniz’in geleceği konulu bir sempozyum düzenlemeyi tasarladık.”

Sempozyuma yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Uysal, sempozyuma akademisyenlerin, sahada sıkıntı yaşayan insanlar ve bu alanda çalışan kişi ve kurumların katılımıyla toplanacağını söyledi. Başkan Uysal “Gelecek nesillerimize, yaşadığımız ortamı gönül rahatlığıyla bırakabilmemiz için bu konuyu da bir formüle, bir tedbire bağlamamız gerekiyor. Hepinizi, şimdiden 1214 Kasım’da, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinliğimize davet etmek istiyorum” diye konuştu.

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