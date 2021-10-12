Gazi Bulvarı’na 51 metre uzunluğunda üst geçit

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Bulvarı üzerinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okul (MYO) ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü arasına çelik konstrüksiyonlu yaya üst geçidi yapıyor. Proje, 14 Ekim’de ihaleye çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinin zorlaştığı ve risk teşkil ettiği bölgelerde üst geçit projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Gazi Bulvarı üzerinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü arasına vatandaşlardan gelen talep üzerine yaya üst geçidi yapılacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü’nce 51 metre uzunluğunda ve 6.5 metre yüksekliğinde projelendirilen çelik konstrüksiyonlu yaya üst geçidinde iki adet asansör yer alacak. Proje yaya üst geçidi 14 Ekim’de ihaleye çıkacak.

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