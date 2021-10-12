"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Kumluca ilçesine bağlı Belen Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Yangını söndürme çalışmasına 12 arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri katıldı. Makilik ve kuru otların bulunduğu alanda meydana gelen yangın yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.