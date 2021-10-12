Konyaaltı Üçüoluk'ta düşen yıldırım yangın çıkardı Sarp ve kayalık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tülek mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konyaatı ilçesi Üçoluk Mahallesi Tülek mevkiinde, akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangına hava kararıncaya kadar 2 helikopterle müdahale edildi. Kızılçam ormanlarının yoğun olduğu bölgeye bir süre önce yer ekiplerinin ulaşıp, müdahaleye başladığı öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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