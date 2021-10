Emir ve Elif kardeşlerin 'kan şekeri' dayanışması

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yaşayan Emir (9) ve Elif (7) Sarıcaoğlu kardeşler, tip 1 diyabet hastalığı ile yaşamaya çalışıyor. İki kardeş, içerisinde insülin iğnesi, şeker ölçüm cihazı ve acil durum şekeri bulunan çantayı okulda, alışverişte, parkta yanlarından ayırmıyor. Düzenli olarak kan şekerini ölçüp, sürekli birbirlerini kontrol eden kardeşlerin 'kan şekeri' dayanışması gülümsetiyor.

Sultan (41) ile İbrahim Sarıcaoğlu (42) çiftinin çocukları Emir ve Elif, tip 1 diyabet hastalığıyla mücadele ediyor. Tip 1 diyabet teşhisiyle ilk olarak oğlu Emir'le yüzleşen Sarıcaoğlu çifti, hastalığı tanıyarak mücadele etmenin yolunu seçti. Anne Sarıcaoğlu, oğlu Emir'e hastalık ile ilgili her aşamayı detaylı şekilde anlattı. Doğduktan 3 yıl sonra çiftin ikinci çocukları Elif'te de aynı hastalık baş gösterdi.

TÜM GIDALARI ÖZEL SEÇİLİYOR

Çocuklarının sağlık giderine aylık 2 bin lira harcayan aile, gıdaları da özel seçiyor. Şekersiz ve doğal beslenmeleri için özel undan kek yapan anne Sarıcaoğlu, her gün çocuklarının okuluna giderek öğle yemeklerini yakından takip ediyor. Sık sık kan şekeri ölçümü yapan anne Sarıcaoğlu, çocuklarına da bunu öğretti.

ORTAK ÇANTA

Anne ve babalarının yanı sıra iki kardeş de birbirine destek oluyor, sürekli birbirlerinin yediği içtiği her şeyi kontrol ediyor. İki kardeş, şeker ölçümlerini de üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymadan yapabiliyor. İçinde kan şekeri ölçüm cihazı, insülin, acil durum şekeri gibi sağlık ürünleri bulunan çanta; okula, alışverişe, parka gittiklerinde sürekli iki kardeşin yanında duruyor.

ÇOCUK PARKINDA ŞEKER ÖLÇÜMÜ

Parkta oynadıkları sırada da birbirlerini sürekli kontrol eden Emir ve Elif, kendilerini kötü hissettiklerinde ortak çantalarından çıkardıkları, iğneyle parmaklarına küçük bir delik açıp kan şekeri ölçümü yapıyor. İki kardeş, eğer değerleri düşük çıkarsa şeker ya da özel undan yapılmış kekten yiyerek şekerlerinin normal seviyeye gelmesini bekliyor.

'YA ALAMAYANLAR NE YAPIYOR'

Özel bir kurumun bölge müdürlüğü görevini bırakıp, evlatlarının sağlığı ile ilgilenen anne Sarıcaoğlu, hastalık ile yüzleşip çocuklarına da bunu kabullendirmekle doğru bir adım attığını söyledi. Tip 1 diyabetin çok masraflı bir hastalık olduğunu belirten Sarıcaoğlu, "Her şeyimiz özel. Sağlık kitleri dahi çok pahalı. Alabilenler şanslı. Ya alamayanlar ne yapıyor? 2 çocuğun aylık sağlık kiti masrafı, en az 2 bin lira. Bu hastalık gıdasına kadar çok maliyetli. Aynı durumdaki ailelerin sesi olmak için video paylaşım sitelerinde yayınlar yapıyorum. Umarım sesleri olabiliyorumdur" diye konuştu. Emir ve Elif ise birbirlerinin kan şekeri ölçümü, takibi ve ortak çantalarıyla yaşamaya alıştıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

