Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor (2)



YANGININ İLERLEYİŞİ KISMEN DURDURULDU

Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi ile Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nin sınırında dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 6-7 hektarlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından yangını söndürme çalışmaları da hız kazandı. Yangının ilerleyişi kısmen de olsa durduruldu.

TURİSTLER YANGINA HEM ÜZÜLDÜ HEM DE FOTOĞRAFLADI

Kemer ve Keltepe mevkiinde yayla turu yapan Rus turistler, orman yangınını görünce turu durdurup yangını ve söndürme çalışmalarını izledi. Yanan alandan yükselen dumanın fotoğrafını çeken turistlerin havadan müdahaleyi ise ilgiyle izlediği görüldü. Turistlerden İrina Pavlova, yangına çok üzüldüğünü söyledi. Pavlova "Söndürme çalışmalarının devam etmesine sevindim. İkinci defa Türkiye'ye geliyorum. Antalya'yı çok beğendim" diye konuştu. Moskova'dan gelen Margarita Medvediva ise "Yangın gerçekten çok kötü bir şey. Canlılar için kesinlikle çok kötü. Sönmüş gibi görünüyor" dedi.

BAŞKAN TOPALOĞLU YANGIN YERİNDE

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da yanan alanı ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı. Topaloğlu, "Tam yangınlar bitti derken akşam yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Bu bizi çok üzdü. Dün akşamdan beri orman işçileri, gönüllü vatandaşlar ve belediye çalışanlarımızla birlikte yangınla mücadele ediyoruz. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalar durmuştu. Sabah havadan ve karadan çalışmalar yeniden başladı" diye konuştu.Alparslan ÇINARLevent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Alparslan ÇINARLevent YENİGÜN

2021-10-13 11:22:55



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