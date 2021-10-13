Üzerinde esrar maddesi ele geçirilen 2 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da üzerinde esrar maddesi ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Side Mahallesi Antik Side mevki'inde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonda, Ö.Ş. ve Ö.F.H. isimli şahısların üzerinde yaklaşık 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan şahısların adli işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.