-Korkuteli protokolü elma hasatında

Korkuteli ilçe protokol üyeleri, toplu olarak elma hasatına katıldılar. Küçükköy mahalle muhtarı Eyüp Çetmi’nin daveti üzerine Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Protokolü ve siyasi parti ilçe teşkilatları elma hasatı yaptı.

Korkuteli’nde meyve sezonunun başlamasıyla meyve üreticileri, ürünlerini toplamaya başladı. Akdeniz bölgesinin meyve ambarı Korkuteli’nde hasat başlamasıyla Elma üreticisi topladıkları elmayı soğuk hava tesisine koyarken, toplanan almalar tüccarlar tarafından işleniyor. Bu hafta başı itibariyle başlanan elma hasatına Korkuteli protokolü de katıldı.

Kaymakam Ömer Çimşit, “İnşallah bol, bereketli ve güzel bir sezon geçiririz. Türkiye'deki önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Akdeniz bölgesinin meyve ambarı Korkuteli’nde üreticiler hasada başladılar. Bu ara elmalar pazardan çok, sınıflara ayrılarak soğuk hava depolarına transfer edilmektedir. Elmalarımızın dalında alıcı bulduğunu çiftçilerimizden duymamız güzel. Elma pazarının büyütülmesi, üretimin desteklenmesi dahil olmak üzere her konuda çiftçimizin yanındayız. Bu vesileyle Elma hasatının devam ettiği şu günlerde üreticilerimize ve çiftçilerimize bereketli bir hasat diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.