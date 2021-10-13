Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor (3)

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YANGIN 18 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları başladı. Yangında, yaklaşık 8 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Alparslan ÇINAR

2021-10-13 13:00:05



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