ASAT hizmetleri e-devlette

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü hizmetleri artık edevlet sistemi üzerinden veriliyor. ASAT’ın edevlet altyapısına entegre olması sayesinde vatandaşlar önceden kurum binasına giderek gerçekleştirdikleri pek çok işlemi evlerinden çıkmadan internet üzerinden yapabiliyor.



edevlet sistemine giren vatandaşlar ASAT’ın sağladığı su ve atık su hizmetleri ile ilgili başta abonelik işlemleri olmak üzere pek çok işleme erişebiliyor. Aboneliğini sonlandırmak isteyenler internet üzerinden kolaylıkla “abonelik sözleşme feshi başvurusu” yapabilirken, abonelik devri veya isim değişikliği yapmak isteyenler başvuru ve takip sürecini e devlet üzerinden yürütebiliyor.

Ayrıca sistem üzerinden mevcut abonelik bilgilerini sorgulamak, fatura bilgilerini görüntülemek ve devam eden arıza ve bakımların yerleri hakkında bilgi almak da mümkün.

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