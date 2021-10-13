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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASAT hizmetleri e-devlette

İHA

ASAT hizmetleri e-devlette

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü hizmetleri artık edevlet sistemi üzerinden veriliyor. ASAT’ın edevlet altyapısına entegre olması sayesinde vatandaşlar önceden kurum binasına giderek gerçekleştirdikleri pek çok işlemi evlerinden çıkmadan internet üzerinden yapabiliyor.

edevlet sistemine giren vatandaşlar ASAT’ın sağladığı su ve atık su hizmetleri ile ilgili başta abonelik işlemleri olmak üzere pek çok işleme erişebiliyor. Aboneliğini sonlandırmak isteyenler internet üzerinden kolaylıkla “abonelik sözleşme feshi başvurusu” yapabilirken, abonelik devri veya isim değişikliği yapmak isteyenler başvuru ve takip sürecini e devlet üzerinden yürütebiliyor.
Ayrıca sistem üzerinden mevcut abonelik bilgilerini sorgulamak, fatura bilgilerini görüntülemek ve devam eden arıza ve bakımların yerleri hakkında bilgi almak da mümkün.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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